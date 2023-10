Guirassy fehlt dem VfB "einige Wochen"

Schwerer Rückschlag für den VfB Stuttgart: Bundesliga-Toptorjäger Serhou Guirassy muss nach seiner Auswechslung in Berlin mehrere Wochen pausieren. Bessere Nachrichten gibt es von Dan-Axel Zagadou.

Der VfB Stuttgart hat seinen sechsten Bundesliga-Sieg in Serie teuer bezahlt. Serhou Guirassy, der mit seinem 14. Saisontor die Führung in der Torjägerliste weiter ausbaute, musste beim 3:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Union Berlin am Samstagnachmittag vorzeitig verletzungsbedingt vom Feld - und muss nun eine Weile pausieren.

Zwar vermeldete der VfB nach einer Untersuchung am Tag danach lediglich "eine kleine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel", schreibt aber davon, dass der 27 Jahre alte Angreifer "infolgedessen einige Wochen nicht zur Verfügung" stehen werde.

"Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team", wird VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß in der Klubmitteilung vom Sonntag zitiert. "Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung Serhou zuletzt war. Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren."

Undav nun gefordert - Keine strukturelle Verletzung bei Zagadou

Rund zehn Minuten nach seinem Führungstor hatte sich Guirassy nach einem Zweikampf im Mittelfeld an den Oberschenkel gegriffen. Nach einer Behandlung hatte er zunächst versucht, weiterzuspielen, war dann jedoch in der 30. Minute ausgewechselt worden. Deniz Undav kam und traf kurz vor Schluss zum Endstand. Die Leihgabe aus Brighton, nun bereits mit drei Treffern in fünf Bundesligaspielen, wird ab sofort besonders gefordert sein.

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou, der in der 82. Minute ebenfalls vorzeitig vom Platz musste, muss dagegen offenbar nicht länger aussetzen. Beim Ex-Dortmunder ergaben die Untersuchungen nach VfB-Angaben "keine strukturelle Verletzung".

Der VfB, der erstmals seit Anfang 2010 sechsmal hintereinander gewann und sich damit weiter hinter Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen auf dem zweiten Tabellenplatz hält, empfängt am kommenden Samstag (15.30 Uhr) die TSG Hoffenheim. Drei Tage später kommt Union zum Zweitrundenspiel im DFB-Pokal nach Stuttgart, ehe es im November auswärts beim 1. FC Heidenheim weitergeht (5.11.). Ob Guirassy auch noch das Topspiel gegen Borussia Dortmund (11.11.) verpassen wird, bleibt Guirassy.