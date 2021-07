"Grundsätzlich gut" - doch Bayern bleibt auch beim dritten Test sieglos

Wenn Bayern München in gut zwei Wochen zum Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison bei Borussia Mönchengladbach antritt, wird fast nichts mehr an das Testspiel zwischen den beiden am Mittwochabend erinnern. In beiden Kadern fehlten nahezu alle Leistungsträger, am Ende setzte sich die Borussia mit 2:0 durch.

2:0 für Gladbach: Torschütze Michael Wentzel (hinten) nimmt die Glückwünsche seiner Teamkollegen entgegen. imago images