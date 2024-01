Grund unklar: Upamecano und de Ligt fehlen im Bayern-Training

Der FC Bayern hatte am heutigen Dienstag nur einen gelernten Innenverteidiger im Training dabei. Zwei Abwehrspieler fehlten aus nicht bekannten Gründen.

Ab kurz vor 10 Uhr saßen Harry Kane, Eric Dier, Manuel Neuer und Co. in der Morgensonne von Quinta do Lago auf dem Fahrrad und strampelten erst mal eine Runde. Gegen 10.30 Uhr versammelte Thomas Tuchel seine Mannschaft für eine Besprechung, ehe das einzige Training des Tages begann.

Seit Montag bereitet sich der FC Bayern in Portugal auf die Rückrunde vor. Am ersten Tag hatten die Münchner gleich zwei Trainingseinheiten über insgesamt fast vier Stunden absolviert. Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano waren da noch mittendrin gewesen, am heutigen Dienstag sah das anders aus: Beide fehlten bei der Trainingseinheit am Vormittag.

Der Verein wollte noch nichts Genaueres zu den Gründen sagen. De Ligt hatte in der Nachmittagseinheit am Montag nach einem Zweikampf im Abschlussspiel einmal kurz für ein paar Augenblicke am Boden gelegen, dann aber weitergemacht. Ob sein Fehlen damit zu haben könnte, blieb zunächst unklar.

Dier nur kurz getapt

Und so war Dier der einzige gelernte Innenverteidiger im Training, das Steigerungsläufe beinhaltete. Beim Aufwärmen hatte der Neuzugang die rechte Wade dick bandagiert, das Tape dann aber wieder abgemacht. Immerhin eine gute Nachricht.

Den Nachmittag hat die Mannschaft frei. Am Abend soll Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in Quinta do Lago eintreffen. Am Mittwoch sind nochmal zwei Einheiten - eine am Morgen, eine am Nachmittag - geplant, ehe es am Donnerstagvormittag zurück nach München geht.

cfl, mkr