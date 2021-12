"Grund-Niveau in Ordnung": Holstein will gegen Sandhausen die 20 vollmachen

Im letzten Spiel der Hinrunde will Holstein Kiel gegen den SV Sandhausen in die Erfolgsspur zurückkehren und sich Luft zur Abstiegszone verschaffen.

Will mit seinen Störchen gegen Sandhausen die 20 Punkte vollmachen: Marcel Rapp. imago images/Jan Huebner

Mit drei Zählern Vorsprung auf Platz 16 sowie vier auf den Vorletzten Sandhausen geht die KSV Holstein in das Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Klares Ziel: Mit dem dritten Heimdreier in Serie wollen die Störche die 20 Punkte zum Hinrunden-Abschluss vollmachen und einen vermeintlichen Kontrahenten im Abstiegskampf vorerst abschütteln.

"Wir könnten zwei Punkte mehr haben"

Marcel Rapp ist guter Dinge vor dem Duell mit dem SVS. "Ich bin nicht unzufrieden, wir könnten zwei Punkte mehr haben. Aber das Grund-Niveau der Mannschaft ist in Ordnung", sagte der Trainer in der Pressekonferenz vor dem Spieltag.

Quarantäne-Fälle sowie die Unruhe um den Trainerwechsel hätten "eine große Altlast" mit sich gebracht in dieser Saison, so Rapp. Dennoch sei die Tabelle "ein Spiegel der gezeigten Leistung". Der gefühlte Aufschwung der vergangenen Wochen habe sich im Klassement zwar noch nicht bezahlt gemacht, doch Rapp ist "guten Mutes, dass wir das Schiff in ruhige Gewässer fahren".

Frühe Gegentore in Heidenheim und Nürnberg

In Heidenheim und Nürnberg musste Holstein zuletzt nach jeweils frühen Gegentoren 1:2-Niederlagen hinnehmen. "Wir haben in Nürnberg nicht aufgegeben", relativiert der KSV-Trainer die Leistung beim Club, "haben hinten raus sogar die Chance zum Ausgleich". Dies mache ihm genauso Mut wie die Tatsache, dass sich die Jungs "mit der Situation beschäftigen".

Im Duell mit Sandhausen, einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel, müsse seine Mannschaft aus den frühen Fehlern dieser beiden Spiele lernen. Rapp: "Wir sind uns schon bewusst, was dieses Spiel ausmacht." Doch sei es allemal gut, "wenn man bei sich bleibt. Es ist völlig egal, wo Sandhausen in der Tabelle steht. Wir wollen das Spiel gewinnen und mit der Überzeugung gehen wir ins Spiel."

Van den Bergh und Mees fallen aus

Auf Abwehrroutinier Johannes van den Bergh (35) muss Kiel nach dessen Handbruch verzichten. Dafür ist Torhüter Thomas Dähne (27) "wieder eine Option. Wer im Tor steht, entscheiden wir am Freitag", so Rapp, der zuletzt auf Ioannis Gelios (29) setzen musste. Auch Stürmer Fabian Reese und Defensivakteur Simon Lorenz (beide 24) sind wieder im Training dabei. Im Gegensatz zum viermaligen Torschützen Joshua Mees (24), der mit hartnäckigen Oberschenkelproblemen fehlen wird.