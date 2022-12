Gruda auf den Spuren von Barreiro und Co.

Das NLZ von Mainz 05 gehört zu den führenden in Deutschland. Im Trainingslager klopfen die nächsten Nachwuchsspieler an die Tür der Profis. Brajan Gruda soll ab Januar regelmäßig mit der Bundesligamannschaft trainieren.

Aus dem Trainingslager in Palma de Mallorca berichtet Michael Ebert

"Es war eine sehr junge Truppe", sagt Leandro Barreiro, der selbst erst 22 Jahre alt ist, aber immerhin schon 92 Bundesligaeinsätze aufweist. Als der Nationalspieler Luxemburgs, der schon über sechs Jahre für die 05er aufläuft, gegen den Viertligisten RCD Mallorca B in der 61. Minute eingewechselt wurde, stand es 0:1, dann drehten Brajan Gruda, Barreiro und David Mamutovic die Partie. Der 3:1-Sieg war hochverdient. Während das Team sich in der ersten Hälfte schwertat, bauten nach dem Seitenwechsel vor allem die eingewechselt FSV-Talente unterstützt durch Routinier Dominik Kohr ordentlich Druck auf. Besonders auffällig dabei: Offensivmann Gruda. Trainer Bo Svensson und Sportdirektor Martin Schmidt schwärmen von dem 18-Jährigen, der kürzlich mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet wurde. Ab Januar soll er regelmäßig mit den Profis trainieren.

Svensson von Gruda überzeugt

"Man hat gegen Mallorca B gesehen, warum", stellt Svensson fest. DFB-Juniorennationalspieler Gruda bringt laut 05-Cheftrainer "alle Komponenten mit: Tempo, Athletik, Spielverständnis und Mentalität". Zudem sei Gruda bewusst, dass noch einiges mehr kommen müsse wie bei jungen Spielern üblich. Svensson ist überzeugt, dass der Teenager "in der Lage ist, offensiv Akzente zu setzen". Gruda hat bei den Profis schon einige Trainingseinheiten mitgemacht, auffallend dabei sei, dass er nicht mehr wie ein U-19-Spieler wirke. So war es auch im Testspiel. "Er muss so schnell wie möglich bei uns sein und das machen wir auch", sagt der 05-Cheftrainer.

Nelson und Brajan sind zwei richtig gute Spieler. Wir haben vor, dass sie bei Mainz 05 Bundesligaspieler werden. Bo Svensson

Anfang 2023 wird Gruda den zweiten Top-Talente-Platz bei den Profis besetzen. Bereits seit Saisonbeginn ist Nelson Weiper dabei. Der 17-Jährige feierte in der Hinrunde bereits sein Bundesligadebüt, fehlt beim Trainingslager allerdings wegen Abiturvorbereitungen. "Nelson und Brajan sind zwei richtig gute Spieler. Wir haben vor, dass sie bei Mainz 05 Bundesligaspieler werden", betont Svensson und ergänzt: "Wir wissen alle, dass wir eine U-19-Mannschaft haben mit besonderen Talenten, aber es reicht nicht, nur die U-19-Liga zu dominieren. Sie müssen den nächsten Schritt machen, dabei müssen wir ihnen helfen. Beide haben langfristige Verträge bei uns."