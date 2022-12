"Großes Talent": Kozuki erhält Profivertrag auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat Soichiro Kozuki mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 22-Jährige lief bislang für das Regionalliga-Team auf.

Im August 2022 war Soichiro Kozuki von Düren zum FC Schalke 04 II gekommen. In 14 Regionalliga-Einsätzen sammelte der Flügelspieler danach 13 Scorerpunkte (acht Tore, fünf Vorlagen) und stellte sich zuletzt im Profitraining des Bundesliga-Letzten vor. Auch in den Testspielen gegen Rapid Wien (2:2), den VfL Osnabrück (2:2) und Hajduk Split (3:4) kam er zum Einsatz - und erzielte jeweils einen Treffer. Insgesamt hat der ehemalige japanische Junioren-Nationalspieler so überzeugt, dass er nun einen Profivertrag erhielt.

"In den bisherigen Testspielen und Trainingseinheiten hat Soichiro nicht nur aufgrund seiner Tore sein Potenzial angedeutet", sagt Schalkes Vorstandsmitglied Peter Knäbel in einer Mitteilung. "Als Klub freuen wir uns, dass sich erneut ein Spieler aus der U 23 für die Lizenzmannschaft empfohlen hat. Nun liegt es an ihm, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen - dabei werden wir ihn bestmöglich unterstützen."

Cheftrainer Thomas Reis hatte schon zuvor seine Wertschätzung für den Flügelspieler, der meistens über die rechte Außenbahn kommt, zum Ausdruck gebracht, allerdings auch zu Geduld gemahnt - was er nun nochmal unterstrich: "Soichiro ist zweikampfstark, bringt eine hohe Dynamik mit und besitzt zudem eine gute Geschwindigkeit. Er verfügt unbestritten über großes Talent, steht aber noch am Anfang seiner Karriere. Auch wenn es bereits jetzt den einen oder anderen Vergleich mit großen japanischen Spielern gibt, wollen wir den Druck möglichst von ihm fernhalten und ihn behutsam aufbauen."

Kozuki wurde in seiner Heimat bei Kyoto Sanga ausgebildet, ehe er im Januar 2022 zum damaligen Oberligisten 1. FC Düren ging. Dort hatte er mit zehn Torbeteiligungen in elf Partien großen Anteil am Regionalliga-Aufstieg der Rheinländer. "Ich fühle mich hier auf Schalke sehr wohl und bin für die Chance, die der Verein mir gibt, sehr dankbar", sagte er.