Großes Minusgeschäft: Pierre-Gabriel verlässt Mainz ablösefrei gen Nantes

Ronael Pierre-Gabriel (25) verlässt den 1. FSV Mainz 05 endgültig. Den Verteidiger zieht es zurück in seine französische Heimat.

Mit der Bundesliga hatte Ronael Pierre-Gabriel letztlich recht wenig Kontakt. Im Sommer 2019 war der Franzose mit größeren Hoffnungen und für insgesamt 5,5 Millionen Euro zum 1. FSV Mainz 05 gewechselt. Auf acht Bundesliga-Einsätze brachte es der Verteidiger in seiner ersten Saison, alle von Beginn an (ein Assist, kicker-Notenschnitt 4,44).

Anschließend verliehen die Rheinhessen den Franzosen an Stade Brest (Sommer 2020 bis 2022), an Racing Straßburg (Sommer 2022 bis Januar 2023) und zuletzt an Espanyol Barcelona (Januar 2023 bis Sommer 2023). Speziell in Brest hatte Pierre-Gabriel Spuren hinterlassen und insgesamt 59 Ligue-1-Partien (ein Tor) in zwei Saisons angehäuft.

Nun verlässt er Mainz wie erwartet zum FC Nantes - nach kicker-Informationen trotz Vertrags bis Sommer 2024 ablösefrei. Pierre-Gabriel unterschreibt beim Ligue-1-Klub einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026. "Ich hatte den Wunsch, nach Frankreich zurückzukehren, da die Ligue 1 eine Liga ist, die ich sehr gut kenne", wird Pierre-Gabriel auf der Nantes-Website zitiert: "Als sich die Gelegenheit bot, zum FC Nantes zu wechseln, habe ich keinen Moment gezögert."

Vorfreude auf einen "legendären" Verein - und "La Beaujoire"

Der nun ehemalige Mainzer schwärmt von einem "legendären" Verein, auf den er "große Lust" verspüre. Speziell die Heimspiele im "La Beaujoire" könne er schon jetzt kaum abwarten. In Nantes läuft der Rechtsverteidiger künftig mit der Rückennummer 18 auf.

In der vergangenen Ligue-1-Saison entging Nantes als Tabellen-16. gerade so dem Abstieg - mit einem Punkt Vorsprung auf Aufsteiger Auxerre, der postwendend wieder den Gang in die zweite französische Liga antreten musste. Im Pokal stürmte der Titelverteidiger erneut bis ins Finale, wo man krachend gegen den FC Toulouse scheiterte (1:5).