"Große Chance": Köln leiht Carstensen aus

Der 1. FC Köln hat den gesuchten Rechtsverteidiger gefunden und den dänischen U-21-Nationalspieler Rasmus Carstensen ausgeliehen - dessen Karriere zuletzt etwas ins Stocken geraten war.

In Philipp Pentke wurde ein neuer Torhüter verpflichtet, nun ist auch die letzte noch offene Kaderlücke geschlossen: Rasmus Carstensen ist der neue Rechtsverteidiger. Der 22-jährige dänische U-21-Nationalspieler kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten KRC Genk, wie die Kölner am Freitag bekanntgaben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Verpflichtung von Rasmus realisieren konnten. Er bringt in seinem Profil sehr vieles von dem mit, was für einen Rechtsverteidiger in unserer Spielidee wichtig ist", wird FC-Geschäftsführer Christian Keller in der Klubmitteilung zitiert. "Deshalb sind wir überzeugt, dass er nach vergleichsweise überschaubarer Eingewöhnungszeit für ordentlich Konkurrenzkampf sorgen wird."

Carstensen "dankbar"

Nach dem ablösefreien Abgang von Kingsley Schindler in Richtung Samsunspor soll Carstensen Platzhirsch Benno Schmitz herausfordern. "Ich habe mich für Köln entschieden, weil ich es als große Chance sehe, für solch einen großen Traditionsklub zu spielen", sagt der neue Mann. "Dafür bin ich dankbar. Jetzt möchte ich mich als erstes gut in die Mannschaft integrieren und auf dem Platz zeigen, was ich kann. Und dann natürlich auch Spiele machen, um den Fans hier zu zeigen, dass ich eine Verstärkung für den FC bin."

Spielen durfte Carstensen in der vergangenen Saison nur selten. Nachdem er im August 2022 für kolportierte drei Millionen Euro von seinem Jugendverein Silkeborg IF zum KRC Genk gewechselt und mit einem Vertrag bis 30. Juni 2026 ausgestattet worden war, brachte er es beim Vizemeister nur auf vier Kurzeinsätze für das Profiteam (ein Assist), dazu kamen neun in der zweitklassigen Challenge Pro League für die zweite Mannschaft. Nun hofft er rund 100 Kilometer weiter östlich auf mehr Spielanteile.

Sollte sich nichts mehr Außergewöhnliches ergeben, sind die Transferplanungen der Kölner mit Carstensens Verpflichtung erst einmal abgeschlossen.