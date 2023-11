Grimaldo und Real: Mehr als eine Schwärmerei?

Ein Interview von Alejandro Grimaldo sorgt in Spanien für Spekulationen über die Zukunft des Leverkusener Linksverteidigers.

"Real Madrid ist eine der besten Mannschaften der Welt, wenn nicht sogar die beste, und es ist eine Mannschaft, zu der jeder Spieler gehen möchte", sagte der erstmals für die spanische Nationalmannschaft nominierte Profi dem Portal OK Diario auf die Frage, was wäre, wenn Real sich melden würde. Doch er erklärte auch: "Aber im Moment bin ich in Leverkusen. Ich bin seit drei Monaten hier und alles läuft super. Wir müssen weiterarbeiten und die Zukunft wird zeigen, was passiert".

Grimaldo: "Ich würde gerne in Zukunft in Spanien spielen"

Konkrete Rückschlüsse lassen sich aus diesen Worten des Leverkusener Profis nicht ziehen. Einzig sein Wunsch, einmal in La Liga aufzulaufen, ist eindeutig formuliert. "Ich würde gerne in Zukunft in Spanien spielen, denn es ist eine Liga, von der ich immer gesagt habe, dass ich in ihr spielen möchte, dass ich zu Hause spielen möchte" erklärte der beim FC Barcelona ausgebildete Akteur, "aber im Moment bin ich in Leverkusen sehr glücklich. Ich bin erst seit kurzer Zeit hier und möchte es noch viel mehr genießen."

Da Real Madrid für die kommende Saison einen Linksverteidiger sucht, liefern die Aussagen rein theoretisch die Grundlage für Spekulationen. Allerdings gilt Alphonso Davies von Bayern München als der Wunschkandidat der Königlichen. Und der kanadische Nationalspieler verfügt als Linksverteidiger über ein völlig anderes Profil als Grimaldo. So ist Davies deutlich schneller und agiert viel stärker über den Flügel als der Kombinationsspieler Grimaldo, der gerne ins Zentrum einrückt.

Nur Schwärmerei

Der zweite Aspekt, der dafürspricht, dass Grimaldos Worte nicht mehr als eine allgemeingültige Schwärmerei darstellen: Käme Real jetzt auf Grimaldo, wäre dies durchaus verwunderlich. Nicht, weil der 28-Jährige kein herausragender Linksverteidiger ist, sondern weil er schon vergangene Saison bei Benfica Lissabon auch in der Champions League als solcher zu identifizieren war.

Im Sommer hätte Real sich den Musterprofi ablösefrei schnappen können, so wie es dann Bayer tat. Hätte Real wirklich Interesse an einem Transfer, würde eine Ablöse fällig, die aufgrund der Laufzeit von Grimaldos Vertrag bis 2027 wohl gar nicht so weit entfernt wäre von der für den 23-jährigen Davies, der nur noch bis 2025 an die Münchner gebunden ist. So spricht Vieles dafür, dass Grimaldos Worte, die wohl die meisten Profis nach so einer Frage gebraucht hätten, nicht mehr als allgemeine Schwärmerei für Real darstellen. Selbst wenn der Spanier den grundsätzlichen Wunsch hegt, einmal in La Liga zu spielen.