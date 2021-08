Grenzgänger Hinteregger: Frei und glücklich ohne Binde

Bei den Fans ist er die Nummer 1, die Binde bekam Martin Hinteregger aber nicht. Das ist letztlich ganz in seinem Sinne.

Dass Martin Hinteregger in Frankfurt der absolute Publikumsliebling ist, war bei der Generalprobe gegen AS St. Etienne (2:1) unüberhörbar. Nahezu jeder Zweikampf und jedes Laufduell des Eintracht-Abwehrchefs wurde von langgezogenen "Hintiii"-Rufen begleitet, anschließende Balleroberungen wie ein Torerfolg bejubelt.

Hinteregger bedankte sich im laufenden Spiel seinerseits mit Applaus in Richtung Fanblock. Eine ungewöhnliche Aktion, aber in einem Testspiel durchaus mal vertretbar für den Österreicher: "Ich war gut drauf. Wenn ich im Spiel mal ein bisschen böser bin, nehme ich die Rufe natürlich auch auf, aber dann konzentriere ich mich eher."

"Rode ist als Deutscher disziplinierter als andere"

So sehr der 28-Jährige den (inoffiziellen) Status als Nummer 1 beim Anhang genießt, so nüchtern geht er damit um, dass Trainer Oliver Glasner bei Vergabe der Kapitänsbinde Sebastian Rode vorzog. "Es war die logische Wahl", sagt Hinteregger, "das war von vornherein eigentlich jedem klar. Seppl macht seine Aufgaben ganz anders - und besser, denke ich. Es war die beste Wahl." Warum, erklärt Hinteregger so: "Er ist als Deutscher disziplinierter als andere. Dazu ist er ja Hesse, das ist auch nochmal ein Faktor. Und wenn er auf dem Platz steht und 100-prozentig fit ist, ist er einer der absoluten Führungsspieler."

Stellvertreter mit Hasebe - "auch ganz was Großes"

Letzteres bleibt freilich ebenso Hinteregger unbestritten. Gemeinsam mit Makoto Hasebe als Vizekapitän zu fungieren, sei "auch ganz was Großes, und die Aufgaben ändern sich dadurch nicht". Wie sie ihrer Verantwortung nachkommen, stellten "Hinti" und "Hase" gegen St. Etienne denn auch prompt unter Beweis: Als Aymen Barkok sich entgegen vorheriger Absprache den Ball am Elfmeterpunkt zurechtlegte, griff das Duo beherzt ein und sorgte dafür, dass - wie zuvor von Coach Glasner festgelegt - Rafael Santos Borré zum Zuge kam.

"Frankfurt besitzt viele echte Führungsspieler", hatte Glasner schon beim Amtsantritt festgestellt und darf sich bestätigt fühlen. Was gegen Hinteregger als nominellen Kapitän sprach, deutete der Verteidiger selbst mit dem Hinweis auf Rodes Disziplin an. Hinteregger ist emotional mitunter ein Grenzgänger - und damit nicht in jeder Lebenslage bzw. Spielsituation unbedingt ein Vorbild für die Kollegen. Doch macht letztlich genau das seine Stärke und seinen Wert für die Mannschaft aus. Und ohne Binde kann Hinteregger sein Naturell weiterhin ausleben wie eh und je.