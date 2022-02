Grammozis entschuldigt sich bei Churlinov

In der 62. Minute wurde Darko Churlinov eingewechselt und hatte mit einem herausgeholten Freistoß entscheidenden Anteil an der Wende gegen Regensburg. Trainer Dimitrios Grammozis entschuldigte sich später dafür, Churlinov in der 80. Minute wieder ausgewechselt zu haben.

Ließ sich bei einem Spaziergang um den halben Platz von den Fans feiern: Darko Churlinov. imago images/RHR-Foto