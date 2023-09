Gosens will Mitspielern vor dem Highlight in Madrid "Selbstvertrauen eintrichtern"

Erstmals seit Februar 2022 hat Union Berlin wieder zwei Spiele in Folge verloren. Angesichts des bevorstehenden Highlights in der Champions League zur Unzeit, doch Robin Gosens dachte direkt nach der Partie schon an die Aufbauarbeit.

Viermal war Union Berlin in der Bundesliga in Wolfsburg angetreten, viermal gelang kein Sieg (drei Niederlagen, ein Unentschieden). Auch nach dem fünften Anlauf zeigte die Anzeigetafel in der Volkswagen-Arena keinen Auswärtssieg an. "Wir hatten genug Chancen, um mindestens das 2:2 zu machen. Das haben wir versäumt, deswegen verlierst du hier 1:2 relativ unnötig meiner Meinung nach", ärgerte sich Robin Gosens bei "Sky".

Nach dominanten ersten Minuten führte ein Ballverlust von Kevin Behrens zum überraschenden 1:0 der Wölfe. "Das erste darf man eigentlich nicht bekommen, aber so ist der Sport", sagte Gosens, für den beide Tore "vermeidbar in der Entstehung" waren. Er selbst war es, der mit viel Anlauf zum zwischenzeitlichen 1:1 eingeköpft hatte, ehe Joakim Maehle, Gosens' ehemaliger Mitspieler in Bergamo, eine von Frederik Rönnow vor den Strafraum abgewehrte Ecke volley in die Maschen hämmerte. "Das macht Joakim gut. So ein Tor kannst du bekommen", musste dann auch Gosens einsehen.

Einen Vorwurf muss sich Union gefallen lassen

Ebenso, wie dass die Köpenicker gegen ein defensiv stark verteidigendes Wolfsburg zu wenige Lösungen in der Offensive fanden. So sah es auch Trainer Urs Fischer. Sein Team habe "vieles richtig gemacht", am Ende müsse man sich aber einen Vorwurf gefallen lassen: "Wenn du so viele Möglichkeiten hast, dann musst du effizienter sein. Das waren wir heute nicht."

Das 1:2 war nicht nur die zweite Niederlage in Folge - zuletzt hatte es das im Februar 2022 gegeben -, sondern auch eine missglückte Generalprobe vor dem Auftakt in der Champions League. Dort geht es am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Rekordsieger Real Madrid.

Union vor dem großen Spiel bei Real Madrid

Trotz der Niederlage konnte Fischer aber dennoch etwas Positives mitnehmen und zwar, dass sein Team versucht habe, spielerische Lösungen zu finden. "Das wirst du in Madrid brauchen", so Fischer. "Wenn du Ballgewinne hast, dann musst du dir zutrauen, dich aus dem Druck spielerisch zu lösen. Wenn du jedes Mal den Ball wegschlägst, dann wird es schwierig." Diese Ansätze habe seine Mannschaft in Wolfsburg gezeigt.

Eine Schlüsselrolle in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel wird den international erfahrenen Spielern wie Leonardo Bonucci, der gegen die Wölfe erneut 90 Minuten auf der Bank saß, und insbesondere Gosens zukommen, der mit Inter Mailand vergangene Saison schließlich im Finale der Champions League gestanden war - und knapp gegen Manchester City verlor.

Der 29-Jährige werde niemanden "vom Träumen abhalten", seine Aufgabe sieht Gosens darin, seinen Mitspielern wieder "Selbstvertrauen einzutrichtern" vor dem Highlight im Bernabeu. "Wir dürfen jetzt nicht nach Madrid fahren, um irgendwie Zuschauer zu sein und nur rumzustaunen. Das können wir dann nach dem Spiel machen", so Gosens.