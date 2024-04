Gosens: "Da müssen wir hart mit uns ins Gericht gehen"

Der 1. FC Union Berlin hat nicht nur gegen Bayern München verloren, sondern eine herbe 1:5-Klatsche kassiert. Vor den entscheidenden Duellen im Keller nimmt Robin Gosens das Team und sich in die Pflicht.

Natürlich ist sich auch Gosens bewusst, dass ein Sieg gegen den FC Bayern alles andere als eine Pflicht für Union Berlin ist. "Wir wussten, dass das Spiel gegen Bayern ein Bonuspunkt oder vielleicht drei Bonuspunkte sein können", sagte der linke Schienenspieler nach dem 1:5 am Mikrofon von Sky.

Ausgerechnet haben sich die Eisernen dennoch etwas, immerhin war der Deutsche Rekordmeister unter der Woche erfolgreich in der Champions League unterwegs (1:0 gegen Arsenal; d.Red). Doch die Hoffnung, dass deshalb den Bayern die "Körner fehlen", erfüllte sich nicht. Dabei sah Gosens trotz des 0:2-Pausenstands eine brauchbare erste Hälfte der Berliner: "Sie war vom Engagement gut von uns, wir sind gut reingestartet und haben Nadelstiche gesetzt", sagte der 29-Jährige.

Und in der Halbzeit haben die Eisernen an den Auftritt der Bayern beim 1. FC Heidenheim erinnert. Auch vor zwei Wochen führte der FCB nach einem starken ersten Durchgang mit 2:0, musste sich auf der Alb aber noch mit 2:3 geschlagen geben. "Wenn du ein frühes Tor machst, kann hier noch einmal was gehen", sprachen sich Gosens & Co. in der Kabine Mut zu. Und tatsächlich fiel in Hälfte zwei ein frühes Tor - allerdings für den FC Bayern, der damit für eine Vorentscheidung sorgte. "Da hat mir die Reaktion der Mannschaft gar nicht gefallen" kritisierte Gosens. "Da sind wir ein bisschen zerfallen, das ist auch nicht union-like."

Durch die dritte Niederlage in Folge steckt Union Berlin wieder mittendrin im Abstiegskampf. "Wir brauchen mindestens noch vier Punkte", rechnete Gosens vor. Und diese sollen in den kommenden drei Wochen eingefahren werden: Denn nacheinander stehen Union Berlin bei Borussia Mönchengladbach (28. April), gegen den VfL Bochum (5. Mai) und beim 1. FC Köln (11. Mai) drei Duelle gegen direkten Konkurrenten bevor. "Jetzt kommen genau die Spiele, wo wir was holen müssen", forderte Gosens. Allerdings nicht mit einer Leistung wie gegen die Bayern. "Da müssen wir hart mit uns ins Gericht gehen. Denn sonst werden wir nächste Woche in Gladbach wahrscheinlich auch nichts holen."

Gosens zur Nationalmannschaft: "Ich habe das mit meinen eigenen Leistungen in der eigenen Hand

Dabei sei jeder gefordert so Gosens und nahm sich selbst davon nicht aus. "Ich nehme mich selbst in die Pflicht, nehme Kritik an", gestand Gosens. Denn eine eigene bessere Leistung soll nicht nur die noch notwendigen Punkte für den Klassenerhalt Unions bringen, sondern auch Gosens noch das Ticket für die Heim-EM. Seinen letzten Nationalelf-Einsatz hatte Gosens im vergangenen Herbst bei der USA-Reise, anschließend wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr berücksichtigt. "Ich habe das mit meinen eigenen Leistungen in der eigenen Hand", sagte Gosens. "Solange die Tür noch nicht zu 100 Prozent zu ist, werde ich jeden Tag 110 Prozent geben, um noch auf den Zug aufzuspringen. "Und die Tür ist meiner Meinung nach noch nicht zu."