Goretzka: "Wir können das einfach nicht mehr behaupten"

Nach dem 3:0 gegen Bochum zog nicht nur Julian Nagelsmann ein kritisches Fazit zum aktuellen Bayern-Spiel. Leon Goretzka (28) sieht Fehler im "Prozess".

Jetzt dürfen sie endlich nur noch daran denken, an dieses seit Monaten feststehende Spiel der Saison. "Voller Vorfreude" ist Leon Goretzka vor dem Kracher in Paris am Dienstag. "Seit der Auslosung schwirrt das Spiel ja irgendwie die ganze Zeit um uns herum." Zwei Tage vorher müssen sich die Bayern nun keine Mühe mehr geben, ihren Fokus auf andere Dinge zu lenken.

Wobei es nicht geschadet hätte, das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den VfL Bochum schon mal als Warmlaufprogramm wahrzunehmen. "Von der Art und Weise, wie wir gespielt haben, reicht das für Dienstag nicht", fand nicht nur Goretzka. "Da müssen wir schon eine Schippe drauflegen."

Siegreiche Bayern überzeugen nicht

Biedere Bayern durften sich beim Bochumer Saidy Janko bedanken, dass sie nicht torlos, dafür aber mit einem Pfeifkonzert in die Pause schleichen mussten. Viel zu wenig kam vom Tabellenführer, der nun zwar drei Siege in Folge eingefahren hat, dabei aber eigentlich nur während der ersten Hälfte der Pokalpartie in Mainz überzeugte.

Dem Spiel der Münchner fehlt es an Ideen, an Inspirationen, an Intensität. Gelingt ihnen in der Anfangsviertelstunde nicht der von Julian Nagelsmann gern zitierte "Dosenöffner", verkommen die aktuellen Darbietungen von Minute zu Minute schläfriger. "Die Energie, die wir auf den Platz bringen wollten, haben wir nicht wirklich auf den Platz bekommen", musste Goretzka eingestehen. Und das nicht zum ersten Mal.

Der Ex-Bochumer, der seinen Job als alleiniger Sechser in Abwesenheit des gesperrten Joshua Kimmich gut machte, glaubt nicht, "dass es an den Abläufen" liege. "Wir wissen alle, was wir zu tun haben." Auch wenn das aktuell selten zu sehen ist. "Es ist ein Energie-Thema, das wir auf den Platz bringen müssen." Also mehr Leidenschaft, Entschlossenheit. Mehr Biss. "Wir können aufgrund der jüngeren Vergangenheit einfach nicht mehr behaupten, dass wir bei den wichtigen Spielen von null auf hundert da sind." Siehe Villarreal oder Mönchengladbach in der Vorsaison.

"Schon nochmal mehr Anspruch": Müller sieht Luft nach oben

Auch Thomas Müller findet, dass es "einfach erfrischender laufen könnte auf dem Platz. Man sieht zwar in ganz Europa, dass sich die anderen Top-Teams auch nicht leichttun". Zum Beispiel PSG. "Aber das ist eigentlich ein schwacher Trost." Im Fokus stehen die eigenen Mängel. "Irgendwo in uns drin ist da schon nochmal mehr Anspruch."

In einen "Rausch spielen" müssten sich die Bayern wieder, glaubt Goretzka. Damit es wieder ähnlich selbstverständlich läuft wie vor der WM. "Wir müssen uns das alles wieder erarbeiten." Und das möglichst zügig. "In dem Prozess - so ehrlich müssen wir sein - hätten wir seit der Winterpause schon ein, zwei Sachen besser machen können."

So sehr auch die Pariser mit sich selbst beschäftigt sind, am Dienstag werden 10 Prozent zu wenig wohl direkt bestraft werden. "Das wird von Nöten sein in dem Spiel, das wird auch jeder wissen", sagt Goretzka. Doch es klingt mehr wie eine Hoffnung.