Goretzka: "Tagesziel erreicht und dann schauen wir mal"

Das 6:2 gegen Mainz war wettbewerbsübergreifend der sechste Bayern-Sieg in Folge. Für Leon Goretzka diente der erneute Dreier einem höheren "Tagesziel".

Seit dem 4:0 gegen Leverkusen am 30. September standen für den FC Bayern München nur noch englische Wochen an - und die liefen außerordentlich gut für die Münchner. Einer makellosen Bilanz in den acht Spielen machte lediglich der Treffer von Anthony Modeste in der Nachspielzeit zum 2:2 in Dortmund einen Strich durch die Rechnung. Bis auf dieses Unentschieden gewann der Rekordmeister in den Wochen der Doppelbelastung insgesamt acht von neun Spielen - und das meist sehr deutlich.

Auch die vor dem 12. Spieltag beste Auswärtsmannschaft Mainz konnte den Lauf der Münchner nicht stoppen. "Das war unser großes Ziel in den ganzen englischen Wochen, dass wir in einen Flow reinkommen", sagte Leon Goretzka nach dem 6:2 bei "Sky" zum Fortbestehen der Serie.

Eine mögliche Erklärung, warum es aktuell so gut bei den Bayern läuft, lieferte Serge Gnabry. Für den Torschützen zum 1:0 sei vor allem "das Miteinander" ausschlaggebend und, "dass wir eine gute Energie haben. Es fühlt sich sehr gut auf dem Platz an."

Hart erarbeiteter Lauf

Von ungefähr kommen die guten Ergebnisse der letzten Wochen aber nicht: "Das muss man sich hart erarbeiten und das haben wir getan", lobte Goretzka. Auch von Trainer Julian Nagelsmann gab es Lob: "Was die Jungs alle drei Tage abreißen, ist mehr als sehr gut." Im Spiel gegen die Meinzer imponierte dem Coach gerade die Anfangsphase: "Die ersten 25 Minuten sind immer ein Charaktertest nach der Champions League."

Diesen habe seine Mannschaft "außergewöhnlich" gemeistert. Zwar machte Nagelsmann nach den Toren "immer so eine ganz kleine Delle" aus, aber insgesamt sei der Auftritt seiner Mannschaft, bis auf fünf Minuten nach der Pause, als Mainz auf den Anschlusstreffer drückte, "sehr konzentriert" gewesen.

München vorerst zurück an der Tabellenspitze

Vielmehr als über Lob dürften sich die Münchner über etwas anderes freuen: Der Rekordmeister ist nämlich zurück an der Tabellenspitze. Zumindest einmal bis Sonntag (15.30 Uhr), denn dann hat Union Berlin die Chance, mit einem Sieg gegen Gladbach, die Tabellenführung zurückzuerobern.

Für Goretzka war dennoch das "Tagesziel erreicht". Die Bayern wollten "so schnell wie möglich auf den Tabellenplatz, wo wir hinwollten und das haben wir jetzt zumindest für eine Nacht geschafft." Nun richtet sich der Blick auf den Sonntag: "Und dann schauen wir mal, was morgen passiert."