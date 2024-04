Goretzka: "Ich werde jede Rolle annehmen, die Julian für mich vorgesehen hat"

Leon Goretzka hat beim FC Bayern bislang eine turbulente Saison verlebt, freut sich nun auf Real Madrid - und glaubt an eine EM-Teilnahme.

Sehr gut fühlt sich Leon Goretzka gerade, "extrem" gut würde er sogar behaupten. Oder aber auch "so stabil wie eigentlich wie noch nie in meiner Karriere". Vergangene Woche sprach Bayerns Mittelfeldspieler mit dem kicker über die laufende Saison mit ihren Höhen und zahlreichen Tiefen. Und über das Halbfinale gegen Real Madrid.

An das Estadio Santiago Bernabeu zum Beispiel hat der 29-Jährige ziemlich gute Erinnerungen. 4:3 gewannen seine Schalker dort damals, 2015, im Achtelfinalrückspiel, schieden aufgrund eines 0:2 im Hinspiel aber dennoch aus. "Im Bernabeu weiterzukommen, das hätte natürlich was, keine Frage", sagt er, wohlwissend, dass das Hinspiel am Dienstag in München stattfinden wird - anders als noch gegen Arsenal.

Real ist in der Lage, ohne richtige Torchance zwei Tore zu schießen. Leon Goretzka

Zuversichtlich ist der Mittelfeldspieler nichtsdestotrotz. "Ich glaube, wir werden genauso wie gegen Arsenal Phasen haben, die wir aushalten müssen; wo wir bereit sein müssen zu leiden; wo wir bereit sein müssen zu arbeiten. Druckphasen zu überstehen, das wird ein wichtiges Thema. Es werden andere Spiele als gegen Arsenal." Madrid, warnt er, "ist in der Lage, ohne richtige Torchance zwei Tore zu schießen, sie haben eine tolle individuelle Qualität, eine unfassbare Mentalität. Das wird ein riesiger Brocken."

Ein riesiger Brocken könnte für ihn auch das Unterfangen werden, noch auf den EM-Zug von Julian Nagelsmann aufzuspringen. Auch wenn er die Hoffnung natürlich nicht aufgibt. Dass er gerade mit neun Assists der drittbeste Vorbereiter der Bayern ist, dürfte ihm helfen. "Ich bin topmotiviert, möchte weiterhin mit Top-Leistungen wie zuletzt überzeugen und werde jede Rolle annehmen, die Julian für mich vorgesehen hat. Gemeinsam können wir viel erreichen, da bin ich mir sicher."

Was er über einen möglichen Abschied aus München sagt, wie er die ständigen Rückschläge der Bayern bewertet und was es mit dem Kreis vor dem Arsenal-Spiel auf sich hatte: Lesen Sie das große Interview mit Leon Goretzka am Montag im kicker - oder ab Sonntagabend im eMagazine!