Goretzka: "Ich bin bereit für die Startelf"

Der Konkurrenzkampf beim FC Bayern ist derzeit groß, das zeigte auch der CL-Auftakt bei Inter. Vor allem im Mittelfeld geht es eng zu - Leon Goretzka meldet sich bereit.

Aus Mailand berichtet Frank Linkesch

Zwischen den Champions-League-Partien bei Inter Mailand (2:0) und gegen den FC Barcelona wartet am Samstag der VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Bundesliga auf den FC Bayern. Trainer Julian Nagelsmann dürfte auf einigen Positionen rotieren, besonders Leon Goretzka brennt nach seinem Comeback auf den ersten Einsatz in der Startelf.

Wie erwartet durfte im Giuseppe-Meazza-Stadion Marcel Sabitzer neben Joshua Kimmich auf der Doppelsechs beginnen. Alles andere hätte die zuletzt soliden Leistungen des Österreichers und Nagelsmanns Vertrauen in ihn konterkariert. Und Goretzka? "Er ist natürlich ein Kandidat für die Startelf", hatte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Inter-Spiel gesagt.

Es ist mir nachvollziehbar erklärt worden. Leon Goretzka

Allerdings verwies er bereits da auf die längere Verletzungspause des im Juli am Knie Operierten. Wer auf die Zwischentöne achtete, dem war am Dienstagabend bereits klar, dass Goretzka nicht beginnen würde. Eine Entscheidung, mit der der Nationalspieler leben konnte: "Es ist mir nachvollziehbar erklärt worden."

Nagelsmanns angenehmes Luxus-Problem - Gravenberch spielte gar nicht

Am Samstag gegen Stuttgart könnte es allerdings soweit sein. Nach Jokereinsätzen im Pokal bei Viktoria Köln - Tor inklusive -, Union Berlin und der halben Stunde in Mailand fühlt sich Goretzka bereit für mehr. "Nach gut 30 Minuten und ein paar Trainingseinheiten mehr in den Beinen bin ich bereit für die Startelf", sagte er in den Katakomben von San Siro.

Nagelsmann hat nicht zuletzt aufgrund dieser Personalie ein angenehmes Luxusproblem, weil derzeit alle Profis fit sein. Schließlich gibt es im defensiven Mittelfeld neben Kimmich, Sabitzer und Goretzka auch noch den hochveranlagten Neuzugang Ryan Gravenberch, der in Mailand 90 Minuten auf der Bank blieb und aufgrund seiner Trainingsleistungen auch mehr Minuten verdient hätte.