Goretzka gibt nach früher Auswechslung erste Entwarnung

Für Bayern-Profi Leon Goretzka war das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien beim Stand von 0:2 nach nicht einmal einer halben Stunde vorüber. Nach dem Spiel gab er vorsichtig Entwarnung.

In der 29. Minute beim Test gegen die belgische Nationalmannschaft, die die DFB-Auswahl von Beginn an auf dem falschen Fuß erwischt und schnell 2:0 geführt hatte, gewann Leon Goretzka einen wichtigen Zweikampf gegen Sturmtank Romelu Lukaku. Somit verhinderte der Bayern-Profi bei einem durchaus aussichtsreichen Angriff der Roten Teufel das eventuell mögliche 0:3 aus Sicht seines Teams.

Im Anschluss blieb Goretzka allerdings auf dem Boden liegen, setzte ein schmerzverzerrtes Gesicht auf, hielt sich den linken Knöchelbereich und wurde noch auf dem Feld länger behandelt.

Minuten zuvor hatte sich zudem bereits Emre Can aufgewärmt - und wurde in der 32. Minute schließlich als frischer Mann für das defensive Mittelfeld eingewechselt. Ebenfalls gehen musste hier übrigens auch Florian Wirtz - wohl aus leistungstechnischen Gründen. Für den Mann von Bayer 04 Leverkusen also ebenso wie für Goretzka ein gebrauchter Abend im Rhein-Energie-Stadion, der Heimstätte seines Ex-Klubs 1. FC Köln. Für den 19-jährigen Wirtz wurde Felix Nmecha - sein DFB-Debüt - eingewechselt.

Duell mit Dortmund am Samstag

Die Frage nun bezüglich Goretzka: Wie schwer hat es ihn erwischt? Droht dem 28-Jährigen gar eine längere Pause und damit das Verpassen des anstehenden Bundesliga-Gipfeltreffens zwischen dem aktuellen Zweiten Bayern München und Tabellenführer Borussia Dortmund?

"Mein Gefühl ist gut. Ich bin umgeknickt, weil ich den Ball gegen die Fußspitze bekommen habe. Aber es sollte schon reichen bis Samstag", sagte Goretzka mit Blick auf den Bundesliga-Gipfel.

Steigen wird der Klassiker in der Allianz-Arena am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wo dann auch der neue FCB-Coach Thomas Tuchel seinen Einstand an der Seitenlinie geben wird.