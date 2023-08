Goretzka erklärt Bayerns Langeweile-Plan

In der ersten Hälfte gegen den FC Augsburg wirkte die Darbietung des FC Bayern am Sonntagabend ziemlich zäh. Zufall war das nicht.

Zu den Vorwürfen, die sich der moderne Fußball gefallen lassen muss, zählt "Rasenschach" in vorderster Front. Dass zu viel auf dem Fußballplatz schablonenartig geschieht und das meiste, was vermeintlich zufällig passiert, von langer Hand geplant war. Gar nicht mal so unregelmäßig trifft das zu - und ist dann nicht unbedingt schön anzusehen. Wie bei Bayerns Heimsieg gegen Augsburg am Sonntagabend.

"Wir wussten, dass es heute kein schönes Fußballspiel wird", verriet Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka bei DAZN - und erklärte anschließend, warum der erste Durchgang mitunter so bieder und der deutsche Rekordmeister dabei gar nicht so dominant war.

Goretzka beschrieb das Spiel der Augsburger grundsätzlich als etwas "eklig", detaillierter als "sehr unorthodox im Spielaufbau". Gerne lockt der FCA dabei zunächst seinen Gegner an, sogar ganz nah an das eigene Tor. Um anschließend sich auftuende Räume zu bespielen. Beim Rekordmeister wusste man darum.

"Wir wollten ihnen nicht den Gefallen tun, auch noch den Torwart anzulaufen, weil das ist genau das, worauf sie gewartet haben", erklärte Goretzka die frühen Phasen beim 3:1-Erfolg, die den Zuschauern in der Allianz Arena kaum Spaß machen konnten.

"Für die Zuschauer wurde es ein bisschen langweilig"

Denn die Bayern pressten zunächst nicht wirklich hoch, wodurch Augsburg beim Aufbau in der eigenen Hälfte wenig Gegenwehr bekam, wodurch wiederum gut organisierte Bayern nicht viel Augsburger Offensive zuließen, gleichwohl aber selbst nicht viel am Ball waren. "Dadurch, das hat man auch im Stadion gemerkt, wurde es ein bisschen zäh", gestand Goretzka, "und für die Zuschauer ein bisschen langweilig".

Zumindest, bis ein Eigentor von Augsburgs Felix Uduokhai und ein Elfmetertreffer von Harry Kane kurz vor der Pause den Matchplan der Gäste über den Haufen warfen. Oder in Goretzkas Worten: "Wir sind geduldig geblieben, haben auf unser Tor gewartet - und dann lief es in der zweiten Halbzeit auch deutlich flüssiger." In dieser hatte schließlich auch Augsburg anlaufen müssen.