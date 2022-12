Gollers Optionen: Entscheidung wohl kommende Woche

Beim SV Werder Bremen besteht die Bereitschaft, sich in der Winterpause von zwei Profis zu trennen: Bei Benjamin Goller könnte sich in der anstehenden Woche ein Wechsel konkretisieren, bei Eduardo dos Santos Haesler, genannt Dudu, geht es um die Perspektive.

Bislang sind beide Spieler noch zu keinem Einsatz für die Werder-Profis gekommen, dabei hatte sich gerade Goller im Sommer berechtigte Hoffnungen machen dürfen, in dieser Saison vielleicht eine Überraschungsrolle beim Bundesliga-Aufsteiger zu spielen. In der Vorbereitung fiel der 23-Jährige mehrfach als positive Erscheinung auf, nachdem ein Wechsel zum Karlsruher SC zuvor lediglich aus finanziellen Gründen gescheitert war - Werder forderte eine Ablöse für den noch bis Saisonende unter Vertrag stehenden Goller, die der Zweitligist nicht zahlen konnte.

Schon zweimal war der Offensivspieler aus Bremen zuvor an den KSC verliehen worden, in der Saison 2020/21 sowie in der vergangenen Rückrunde, nachdem eine weitere Leihe zu Darmstadt 98 nach der Hinrunde beendet wurde. In den ersten Wochen nach seiner Rückkehr zu Werder konnte Goller als Ergänzungsspieler zunächst überzeugen, war an den ersten vier Bremer Testspieltreffern der Vorbereitung beteiligt. Dann verletzte er sich im Training am Sprunggelenk, kurz vor Saisonstart.

Goller: Tendenz geht zu Verbleib in Deutschland

In seiner Abwesenheit positionierten sich andere Spieler, der Aufsteiger startete gut in die neue Saison. Als Goller zurück war, bot sich keine wirkliche Gelegenheit mehr für den Spieler, der am liebsten über beide offensiven Flügelpositionen kommt - die es im Bremer 3-5-2-System allerdings auch nicht gibt. Auch deshalb sortiert die Spieler-Seite aktuell das Interesse mehrerer Klubs aus dem In- und Ausland, wobei die Tendenz des Spielers eher in Richtung eines Verbleibs in Deutschland geht, sprich in der 2. Liga. Drei Optionen haben sich aktuell konkretisiert.

Weiterhin müsste sich ein interessierter Klub jedoch mit Werder über eine Ablöse einigen. Goller strebt bei einem etwaigen Wechsel jedenfalls eine langfristige Lösung seiner Zukunftsplanung an, nachdem er zuletzt halbjährig für drei verschiedene Verein spielte. Mit einer Entscheidung dürfte innerhalb der kommenden Woche zu rechnen sein, zumal Werder am Donnerstag das Mannschaftstraining wieder aufnimmt - und der aufnehmende Klub einen schnellen Einstieg Gollers ebenfalls begrüßen würde.

Gespräch mit Zetterer: Dudus beschränkte Perspektive

Noch bis 2024 in Bremen unter Vertrag steht Torwart Dudu, der wie Goller jedoch ebenfalls ohne Einsatz blieb, nachdem er in der vergangenen Saison noch nach Norwegen zum FC Nordsjaelland verliehen war. Die Zukunft des 23-Jährigen ist offen - mit den Bremer Verantwortlichen, die sich mehr Spielpraxis für ihn wünschen würden, herrscht ein konstruktiver Austausch. Eine Kontaktaufnahme hat es zu Drittligist VfL Osnabrück gegeben.

Bei Werder wurde indes bereits ein Gespräch über eine Vertragsverlängerung von Ersatzkeeper Michael Zetterer geführt, dessen Kontrakt am Ende der Saison ausläuft. Dudus Perspektive bliebe in diesem Fall weiterhin sehr beschränkt.