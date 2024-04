Golden Shoe: Kane untermauert, Openda klettert, Lewandowski taucht wieder auf

An der Spitze des Golden-Shoe-Rankings zieht Harry Kane weiter einsam seine Kreise, doch im Verfolgerfeld tut sich etwas. Weit von einer Spitzenposition entfernt ist weiterhin Robert Lewandowski, der am Montagabend allerdings ordentlich Boden gut machte.

In Torlaune: Harry Kane, Lois Openda und Robert Lewandowski (v.li.). imago images (3)

In der vergangenen Woche hatte Harry Kane auch davon profitiert, dass seine Verfolger im Rennen um den Golden Shoe größtenteils blass blieben. Am Wochenende sorgte der Engländer nun mit einem Doppelpack gegen Eintracht Frankfurt (2:1) dafür, dass er weiter einsam seine Kreise an der Spitze des Goalgetter-Rankings der European-Sports-Media (ESM) zieht.

Statt 16 hat Kane nun 18 Punkte Vorsprung auf Rang zwei, der nun aber nicht mehr von Serhou Guirassy belegt wird. Der Stuttgarter Stürmer blieb beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen trotz zahlreicher Chancen erneut torlos und musste Kylian Mbappé passieren lassen. Der französische Top-Stürmer blieb gegen Le Havre (3:3) ohne eigenen Treffer und sorgte damit für eine Meisterfeier auf der Couch, unter der Woch traf er aber doppelt gegen Lorient (4:1).

Auch vor Lois Openda muss sich Guirassy in Acht nehmen. Der Leipziger traf beim 4:1-Sieg gegen Borussia Dortmund wie schon in der Vorwoche und liegt nunmehr lediglich ein Tor hinter dem Stuttgarter auf Rang vier - komplettiert wird die Top-5 von Lautaro Martinez, der nach der Meisterschaft mit Inter Mailand seinen Torhunger vorerst gestillt zu haben scheint. Der Argentinier blieb erneut ohne eigenen Treffer, muss sich dank seines vier Punkte zählenden Vorsprungs aber vorerst keine Sorge um seine Positionierung machen.

Später Gyökeres - Turnaround dank Lewandowski

Beachtliche Sprünge im Tableau machten derweil zwei Akteure, die auf der iberischen Halbinsel auf Torejagd gehen. Mit seinen Saisontoren 25 und 26 sicherte sich Sportings Viktor Gyökeres, der den Portugiesen im Sommer 100 Millionen Euro in die Kasse spülen könnte, am Sonntagabend den Sprung in die Top-10 - und dem Spitzenreiter einen späten Punktgewinn beim FC Porto dank seines Doppelpacks kurz vor Schluss (87. und 88. Minute).

Als extrem wichtiger Faktor sollte sich am Montagabend auch Robert Lewandowski herausstellen. Gegen den FC Valencia traf der Pole in Diensten des FC Barcelona gleich dreifach und sorgte quasi im Alleingang dafür, den Pausen-Rückstand gegen die Fledermäuse in einen 4:2-Sieg zu drehen. Der Lohn für Lewandowski: Mit nun 16 Toren taucht der Ex-Münchner allmählich wieder im sichtbaren Golden-Shoe-Bereich auf, Ende April rangiert er auf Position 22.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 30.4.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 35 2 70 2 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 26 2 52 3 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 25 2 50 4 Lois Openda RB Leipzig 24 2 48 5 Lautaro Martinez Inter Mailand 23 2 46 6 Erling Haaland Manchester City 21 2 42 7 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 27 1,5 40,5 Luuk de Jong PSV Eindhoven 27 1,5 40,5 9 Cole Palmer Chelsea 20 2 40 10 Viktor Gyökeres Sporting 26 1,5 39 11 Ollie Watkins Aston Villa 19 2 38 Artem Dovbyk FC Girona 19 2 38 Alexander Isak Newcastle United 19 2 38 14 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 Dominic Solanke Bournemouth 18 2 36 Deniz Undav VfB Stuttgart 18 2 36 17 Kevin Denkey Cercle Brügge 23 1,5 34,5 18 Mohamed Salah FC Liverpool 17 2 34 Jude Bellingham Real Madrid 17 2 34 Jonathan David Lille OSC 17 2 34 Alexander Sörloth FC Villarreal 17 2 34 22 Ante Budimir Osasuna 16 2 32 Dusan Vlahovic Juventus 16 2 32 Jarrod Bowen West Ham 16 2 32 Heung-min Son Tottenham Hotspur 16 2 32 Alexandre Lacazette Olympique Lyon 16 2 32 Phil Foden Manchester City 16 2 32 Robert Lewandowski FC Barcelona 16 2 32 29 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 21 1,5 31,5 Simon Banza Sporting Braga 21 1,5 31,5 Lawrence Shankland Heart of Midlothian 21 1,5 31,5 Mauro Icardi Galatasaray SK 21 1,5 31,5 33 Borja Mayoral FC Getafe 15 2 30 Ermedin Demirovic FC Augsburg 15 2 30 Edin Dzeko Fenerbahce SK 20 1,5 30 Rafa Mujica FC Arouca 20 1,5 30 Bukayo Saka FC Arsenal 15 2 30 38 Alvaro Morata Atletico Madrid 14 2 28 Imre Badalassi SP Tre Penne 28 1 28 Gorka Rodriguez Athletic Bilbao 14 2 28 Victor Osimhen SSC Neapel 14 2 28 Pierre-Emerick Aubameyang Olympique Marseille 14 2 28 43 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 44 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/17 1,5/1,5 27 Rey Manaj Sivasspor 18 1,5 27 46 Hakan Calhanoglu Inter Mailand 13 2 26 Maximilian Beier TSG Hoffenheim 13 2 26 Olivier Giroud AC Milan 13 2 26 Antoine Griezmann Atletico Madrid 13 2 26 Vinicius Junior Real Madrid 13 2 26 Albert Gudmundsson CFC Genua 13 2 26 Paulo Dybala AS Rom 13 2 26 Wissam Ben Yedder AS Monaco 13 2 26 54 Brian Brobbey Ajax Amsterdam 17 1,5 25,5 Ramon Mierez NK Osijek 17 1,5 25,5 James Tavernier Glasgow Rangers 17 1,5 25,5 57 Bard Finne Brann Bergen 16 1,5 24 Kai Havertz FC Arsenal 12 2 24 Marvin Ducksch SV Werder Bremen 12 2 24 Igor Thiago Club Brügge 16 1,5 24 Saldanha Partizan Belgrad 16 1,5 24 Hugo Duro Perales FC Valencia 12 2 24 Chris Wood Nottingham Forest 12 2 24 Duvan Zapata FC Turin 12 2 24 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 16 1,5 24 Niklas Füllkrug Borussia Dortmund 12 2 24 Marcus Thuram Inter Mailand 12 2 24 Youssef En-Nesyri FC Sevilla 12 2 24 Thijs Dallinga FC Toulouse 12 2 24 70 Nemanja Bilbija Zrinjski Mostar 23 1 23 71 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Ayoub El Kaabi Olympiakos Piräus 15 1,5 22,5 Anders Dreyer RSC Anderlecht 15 1,5 22,5 Vaclav Jurecka Sparta Prag 15 1,5 22,5 Mame Baba Thiam Kayserispor/Pendikspor 15 1,5 22,5 Jhonder Cadiz FC Famalicao 15 1,5 22,5 Samuel Essende FC Vizela 15 1,5 22,5 Pavel Sulc Viktoria Pilsen 15 1,5 22,5 80 Donyell Malen Borussia Dortmund 11 2 22 Teun Koopmeiners Atalanta Bergamo 11 2 22 Victor Boniface Bayer Leverkusen 11 2 22 Hee-Chan Hwang Wolverhampton 11 2 22 Matías Soulé Malvano Frosinone Calcio 11 2 22 Omar Marmoush Eintracht Frankfurt 11 2 22 Matheus Cunha Wolverhampton 11 2 22 Tim Kleindienst 1. FC Heidenheim 11 2 22 Andreij Kramaric TSG Hoffenheim 11 2 22 Romelu Lukaku AS Rom 11 2 22 Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 11 2 22 Georges Mikautadze FC Metz 11 2 22 Terem Moffi OGC Nizza 11 2 22 Darwin Nunez FC Liverpool 11 2 22 Goncalo Ramos Paris Saint-Germain 11 2 22 Benjamin Sesko RB Leipzig 11 2 22 Matias Soulé Frosinone Calcio 11 2 22 Jörgen Strand Larsen Celta Vigo 11 2 22 Myrto Uzuni FC Granada 11 2 22 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 11 2 22 Joshua Zirkzee FC Bologna 11 2 22

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.