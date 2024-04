Mbappé und Dembelé treffen doppelt: PSG siegt klar in Lorient

Mit einem Sieg bei Abstiegskandidat Lorient hat PSG den nächsten Schritt zur Meisterschaft getan. Schon am Mittwochabend könnte der Titel warten, wenn die Konkurrenz mitspielt.

Als klarer Favorit ins Duell mit dem Abstiegskandidaten gegangen, sah sich das Starensemble von der Seine in der Bretagne nach gut zehn Minuten jedoch zunächst fast einem Rückstand gegenüber. Nachdem Kari den ersten Hochkaräter der Partie ausgelassen hatte (12.), drehte PSG dann aber auf. Mbappé scheiterte noch an Mvogo (17.), bevor er nach dem Führungstreffer Dembelés (19.) direkt das zweite Tor für die Mannen Luis Enriques nachlegte (22.).

Donnarumma pariert stark - Mbappé zaubert

Der Spanier hatte seine Mannschaft nach dem 4:1 gegen Olympique Lyon gleich auf neun Positionen umgestellt, sah aber trotzdem ein insgesamt sehr dominantes Auftreten seiner Schützlinge - auch dank Keeper Donnarumma. Der Italiener war neben Goncalo Ramos der einzig wiederkehrende Starter seiner Farben gewesen und sorgte in Minute 31 mit einer herausragenden Parade gegen Bakayoko dafür, dass es beim 2:0 zur Halbzeit blieb.

Die Zwei-Tore-Führung sollte auch nach dem Seitenwechsel zunächst Bestand haben. Paris agierte etwas passiver, "Les Merlus", wie die Bretonen genannt werden, wussten mit der gewonnenen Freiheit jedoch nichts anzufangen. So dauerte es bis zur 60. Minute, ehe die Gäste das nächste Highlight setzten: Mbappé vernaschte Adjei per Beinschuss nach Belieben und bediente Dembelé, der locker zum Doppelpack und vorentscheidenden 3:0 einschob.

Ganz so einfach wollten die Hausherren es dem designierten Meister dann aber doch nicht machen. Nachdem Mvogo sich gegen Mbappé erstmals hatte auszeichnen können (72.), schlug der Underdog postenwendend zurück. Joker Mendy flankte butterweich auf den ebenfalls eingewechselten Bamba, dessen Kopfball im Rücken Mukieles auch für Donnarumma nicht mehr zu entschärfen war (73.).

Die ersten Augenblicke des nur Sekunden zuvor eingewechselten Ethan Mbappé hätten also durchaus glücklicher laufen können. Zumal der Tabellen-17. durch den Treffer noch einmal zulegte und sogar fast zum Anschluss kam. Allerdings stand erneut Donnarumma im Weg und rettete mit einer Fußabwehr gegen Katseris (80.).

Auch Mbappé schnürt den Doppelpack

Eine Disziplin, die auch Gegenüber Mvogo beherrschte, wie er gegen Ethan Mbappé nach Zuspiel Kylians unter Beweis stellte (84.). Zum Tragen kommen sollte das verpasste erste Profitor des 17-Jährigen anschließend nicht mehr. Dafür sorgte sein älterer Bruder, der mit Ablauf der regulären Nachspielzeit den zweiten Doppelpack des Abends schnürte und zum 4:1-Endstand traf (90.).

Damit erledigte der amtierende Meister seine Hausaufgaben in Sachen Titelverteidigung und kann entspannt gen Monaco blicken. Sollte die AS dort gegen den Tabellenvierten Lille nicht gewinnen, wäre der Titel der Hauptstädter bereits sicher. Alternativ könnte PSG die Meisterschaft am Samstagabend im Parc des Princes gegen das ebenfalls abstiegsbedrohte Le Havre fixieren und so als Meister in das folgende Champions-League-Halbfinale gegen Borussia Dortmund gehen.