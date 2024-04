Nach wilder erster Hälfte: Lewandowski-Hattrick dreht das Spiel

Nach der Niederlage im Clasico und dem Aus in der Königsklasse empfing der FC Barcelona in La Liga den FC Valencia. Nach Pausenrückstand drehten die Katalanen die Partie in der zweiten Hälfte in Überzahl durch einen Hattrick von Robert Lewandowski.

Steuerte einen Hattrick zu Barcelonas Heimerfolg bei: Robert Lewandowski. Getty Images