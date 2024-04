Atletico gewinnt "Endspiel" um Platz vier - Rassismus gegen Nico Williams

Mit einem 3:1-Sieg über Athletic Bilbao hat Atletico Madrid die Weichen für eine weitere Spielzeit in der Champions League gestellt. Die Partie wurde durch einen Rassismus-Eklat überschattet.

Stand in Madrid in mehrfacher Hinsicht im Mittelpunkt: Der rassistisch beleidigte Bilbao-Torschütze Nico Williams. Getty Images

Atletico Madrid war unter Zugzwang in das Duell mit Athletic Bilbao gegangen. Der Patzer bei Deportivo Alaves (0:2) hatte die Rojiblancos im Kampf um Platz vier zurückgeworfen, die Basken waren durch ein 1:1 gegen Granada bis auf drei Zähler herangerückt.

Doch Atleti hielt diesem Druck im Traditionsvergleich stand und sicherte sich per 3:1-Erfolg einen Sechs-Punkte-Vorsprung für die Endphase der La Liga 2023/24. Fünf Spiele müssen die Madrilenen noch bestehen. Die Gegner scheinen mit Mallorca (A), Vigo (H), Getafe (A), Osasuna (H) und Real Sociedad (H) meist machbar. Doch was heißt das schon in dieser nicht gerade konstanten Saison der Simeone-Elf, die mit neun Niederlagen die meisten in den Top 7 der Tabelle kassiert hat.

Eklat vor der Pause

Der Argentinier Rodrigo de Paul eröffnete den Torreigen nach einer Viertelstunde mit einem abgefälschten und daher unhaltbaren Schuss aus der zweiten Reihe, es war das zweite Saisontor des 29-Jährigen. Unrühmlicher Höhepunkt waren dann rassistische Beleidigungen gegen Bilbaos spanischen Nationalspieler Nico Williams kurz vor der Pause. Atletico-Kapitän Koke bat den Gäste-Profi während der zweiminütigen Unterbrechung um Entschuldigung. Williams wiederum gab die Antwort wenig später auf sportliche Art und Weise, indem er einen Konter der Basken überlegt vor Oblak zum 1:1-Ausgleich vollendete (45.).

Der zweite Abschnitt gehörte Atletico. Koke fand Correa mit einem passgenauen Vertikalzuspiel, das der argentinische Stürmer gekonnt mitnahm, um dann vor Unai Simon die Nerven zu behalten - 2:1 (52.) und Saisontor Nummer neun für Correa.

Unai Simon im Pech

Pokalsieger Bilbao war nun gefordert, doch auch der nächste Treffer ging auf das Konto des Gegners, der jüngst in der Champions League an Borussia Dortmund gescheitert war. Samuel Lino schoss aus halblinker Position aufs Tor, traf den linken Pfosten, von wo das Spielgerät an den Rücken des hechtenden Gäste-Schlussmannes Unai Simon und von da ins Netz prallte (80.). Samuel Lino hätte bei einem Konter in der Schlussphase auf Griezmann-Zuspiel auf 4:1 erhöhen können, beinahe müssen (90.). Am Ende blieb es beim 3:1 für Atletico.

Für den Sieger geht die Reise am Wochenende auf die Baleareninsel Mallorca, Anstoß wird am Samstag um 21 Uhr sein. Bilbao spielt tags zuvor und muss wieder in den Großraum Madrid - Getafe ist am Freitagabend Gastgeber zum Auftakt des 34. Spieltags.