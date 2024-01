Golden Shoe: Kane hält Mbappé auf Distanz - Martinez klettert auf das Podium

Beim Rennen um den Goldenen Schuh hat Bayerns Harry Kane weiter die Nase vorne und hielt Kylian Mbappé nach dem Ende der Bundesliga-Pause auf Distanz. Der verletzte Erling Haaland verliert einen weiteren Platz.

Die Bundesliga hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen - und Harry Kane damit auch das Toreschießen. Beim 3:0 zum Restart gegen Hoffenheim setzte er in letzter Minute den Schlusspunkt egalisierte mit seinem 22. Treffer die Hinrunden-Bestmarke von Robert Lewandowski und thront beim ESM-Ranking weiter ganz oben. Apropos Lewandowski. Der Stürmer des FC Barcelona, Gewinner des Goldenen Schuh 2021 und 2022 fehlt mit nur acht Liga-Toren weiter in den Top 50 in der europäischen Torschützen-Liste.

Kane im Nacken sitzt Kylian Mbappé, der Stürmer von PSG konnte den Abstand aber nicht verkürzen. Wie der FCB-Stürmer traf der Topstar der Franzosen ganz spät beim 2:0 in Lens, hat aber weiter drei Tore und damit sechs Punkte weniger auf dem Konto.

Martinez rückt näher

Lautaro Martinez rückt näher an das Führungs-Duo heran. Der Inter-Goalgetter war einer der beiden Doppelpacker beim 5:1-Sieg der Mailänder in Monza, schraubte sein Torkonto auf 18 hoch und ist nun auf Platz drei beim Golden Shoe angekommen.

Stuttgarts Serhou Guirassy weilt indes beim Afrika-Cup, konnte daher nicht nachlegen und rutscht im Ranking der European Sports Media (ESM) auf Rang fünf ab. Dort liegt er aber weiter vor Erling Haaland. Der Norweger, der überraschend bei der FIFA-Weltfußballerwahl nur Zweiter hinter Lionel Messi wurde, muss derzeit verletzt zuschauen.

Mit einem Hattrick: Dzeko springt auf Platz 12

Neu in der oberen Region der Liste ist ein alter Bekannter: Edin Dzeko. Dem Torjäger von Fenerbahce, vor der Saison von Inter zum Tabellenführer der türkischen SüperLig gekommen, gelang beim 7:1-Kantersieg gegen Konyaspor ein Hattrick. Der 37-Jährige hat nun 16 Tore erzielt und springt mit 24 Punkten bis auf Platz 12.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 16.1.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 22 2 44 2 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 19 2 38 3 Lautaro Martinez Inter Mailand 18 2 36 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 5 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 17 2 34 6 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 19 1,5 28,5 7 Erling Haaland Manchester City 14 2 28 Mohamed Salah FC Liverpool 14 2 28 9 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 10 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 18 1,5 27 11 Jude Bellingham Real Madrid 13 2 26 12 Heung-min Son Tottenham Hotspur 12 2 24 Borja Mayoral FC Getafe 12 2 24 Alvaro Morata Atletico Madrid 12 2 24 Dominic Solanke Bournemouth 12 2 24 Bard Finne SK Brann Bergen 16 1,5 24 Edin Dzeko Fenerbahce SK 16 1,5 24 18 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Kevin Denkey Cercle Brügge 15 1,5 22,5 Luuk de Jong PSV Eindhoven 15 1,5 22,5 22 Lois Openda RB Leipzig 11 2 22 Jarrod Bowen West Ham 11 2 22 Artem Dovbyk FC Girona 11 2 22 Antoine Griezmann Atletico Madrid 11 2 22 26 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/13 1,5/1,5 21 Vegard Erlien Tromsö IL 14 1,5 21 Thomas Lehne Olsen Lillestörm SK 14 1,5 21 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 14 1,5 21 Simon Banza Sporting Braga 14 1,5 21 Saldanha Partizan Belgrad 14 1,5 21 Sölvi Vatnhamar Vikingur Göta 21 1 21

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.