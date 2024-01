Patzer ausgenutzt: PSG zieht an der Tabellenspitze davon

Zum Abschluss des 18. Spieltags in der Ligue 1 nutzte Paris St. Germain die Patzer der Konkurrenz aus Monaco und Nizza aus und gewann beim RC Lens 2:0.

Nach dem Ausrutscher der beiden Verfolger Monaco und Nizza am Samstag bot sich PSG in Lens die formidable Gelegenheit, den Vorsprung an der Tabellenspitze der Ligue 1 auf acht Punkte auszubauen - doch der Start verlief schleppend. Der amtierende Vizemeister aus Nordfrankreich stellte PSG vom Anpfiff weg vor so einige Probleme und bekam früh die riesige Chance auf die Führung, nachdem Danilo Pereira gegen Wahi deutlich zu spät kam und einen frühen Elfmeter verursachte. Frankowski trat an, schoss in die Mitte - und scheiterte an Donnarumma, der einfach stehen geblieben war (7.).

Barcola bringt den Favoriten in Front

Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass der italienische Keeper retten musste. Auch gegen Maouassa (10.) und Wahi (22.) war Donnarumma auf dem Posten und verhinderte den Rückstand für sein Team, das offensiv hauptsächlich in Form von Mbappé vorstellig wurde. Der Angreifer vergab die erste PSG-Chance der Partie (5.) und bereitete dann auch den etwas schmeichelhaften Führungstreffer vor: Nach Danilo Pereiras einleitendem Vertikalpass schickte Mbappé den schnellen Barcola in die Gasse - und der junge Neuzugang schlenzte den Ball aus spitzem Winkel an Samba vorbei ins lange Eck (30.).

Der Vorsprung gab Paris mehr Sicherheit in den eigenen Aktionen, PSG verdiente sich das Tor quasi im Nachhinein - und war dann auch noch ein Mann mehr, nachdem Barcola am Ende eines spektakulären Dribblings von Gradit zu Fall gebracht wurde. Nach VAR-Eingriff korrigierte Schiedsrichter Jerome Brisard die ursprüngliche Gelbe Karte auf Rot - Lens' Abwehrspieler war der letzte Mann (45.+3).

Paris übersteht Lens' Druckphase - Mbappé zur Stelle

Trotz der Unterzahl versteckte sich Lens nicht, sondern spielte nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. Rund zehn Minuten nach Wiederbeginn hielt Donnarumma den Versuch von El Aynaoui fest (56.), PSG war aber weiterhin in der Defensive gefragt. Bei einer Flanke des eingewechselten Chavez rettete der Ex-Münchner Hernandez in höchster Not vor Wahi (61.).

Paris überstand die Druckphase von Lens unbeschadet und spielte fortan auf die Entscheidung. Fabian (72.) und Mbappé (85.) ließen Topchancen aus. Erst eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit beendete Mbappé die Zitterpartie mit seinem Schuss ins lange Eck und sorgte damit für die Entscheidung (89.).

PSG nutzte die Patzer der Konkurrenz aus Monaco und Nizza und baute durch den Sieg den Vorsprung auf Rang zwei auf acht Punkte aus.