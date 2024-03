Golden Shoe: Guirassy macht Druck auf Mbappé - Openda bleibt an Haaland dran

Harry Kane bleibt souverän an der Spitze der europäischen Torjägerliste, dahinter macht ein weiterer Bundesliga-Profi Dampf. Titelverteidiger Erling Haaland ist im ESM-Ranking auf Schlagdistanz zum Top-Trio, spürt aber weiter den Atem von Lois Openda.

Bei den Bayern läuft es nicht rund in der Bundesliga, bei Harry Kane auch nicht wirklich. In der Hinrunde blieb der FCB-Torjäger nur dreimal in 17 Spielen ohne Torerfolg, in den bisher acht Rückrundenspielen ging der Kapitän der englischen Nationalmannschaft schon viermal leer aus - auch beim enttäuschenden 2:2 in Freiburg.

Die Chance eigentlich für die Verfolger, im Goalgetter-Ranking der European Sports Media (ESM) näher an Kane heranzurücken. Doch weder Inters Lautaro Martinez noch PSG-Star Kylian Mbappé wussten dies zu nutzen, vielmehr war für Mbappé das Topspiel von Paris in Monaco (0:0) schon zur Pause beendet.

Mbappé im Nacken sitzt ein Bundesliga-Profi. Serhou Guirassy fand sich nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup langsam wieder ein, hat sich nun in Wolfsburg beim Stuttgarter 3:2-Sieg mit einem Doppelpack komplett zurückgemeldet und als erst vierter VfB-Spieler in der Bundesliga die 20-Tore-Marke geknackt. Mit 20 Treffern (40 Punkten) ist Guirassy nur noch ein Tor von Mbappé entfernt.

Zudem hat sich der VfB-Torjäger, der nun alleiniger Vierter im Ranking ist, etwas Luft auf Rang 5 verschafft, denn Erling Haaland gelang beim Sieg im Stadtderby gegen ManUnited "nur" ein Treffer - der Stürmer von ManCity markierte den 3:1-Schlusspunkt. 18 Ligatore des Norwegers bedeuten 36 Punkte - nur zwei Zähler dahinter lauert weiter Lois Openda.

Der Stürmer von RB Leipzig hat nicht nur Reals Top-Torjäger Jude Bellingham stehen lassen, dem das vermeintliche Siegtor beim 2:2 in Valencia aberkannt wurde und der dann noch Rot sah, sondern sich an PSV-Kapitän Luuk de Jong und Kevin Denkey (Cercle Brügge) vorbei von Rang 9 auf 7 vorgeschoben.

Große Sprünge machten indes zwei weitere Bundesliga-Profis, die beide doppelt trafen: Ermedin Demirovic steuerte zwei Tore zum denkwürdigen 6:0 des FC Augsburg in Darmstadt bei und kletterte von Platz 29 auf 18, Maximilian Beier entschied das Duell mit Bremen mit seinem beiden Treffern (2:1) und hievte sich von Rang 58 auf 33 hoch.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 5.3.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 27 2 54 2 Lautaro Martinez Inter Mailand 23 2 46 3 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 21 2 42 4 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 20 2 40 5 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 Erling Haaland Manchester City 18 2 36 7 Lois Openda RB Leipzig 17 2 34 8 Kevin Denkey Cercle Brügge 22 1,5 33 Luuk de Jong PSV Eindhoven 22 1,5 33 10 Jude Bellingham Real Madrid 16 2 32 Ollie Watkins Aston Villa 16 2 32 12 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 21 1,5 31,5 13 Borja Mayoral FC Getafe 15 2 30 Mohamed Salah FC Liverpool 15 2 30 Dusan Vlahovic Juventus 15 2 30 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 20 1,5 30 Lawrence Shankland Heart of Midlothian 20 1,5 30 18 Artem Dovbyk FC Girona 14 2 28 Deniz Undav VfB Stuttgart 14 2 28 Dominic Solanke Bournemouth 14 2 28 Alvaro Morata Atletico Madrid 14 2 28 Ante Budimir Osasuna 14 2 28 Ermedin Demirovic FC Augsburg 14 2 28 Jarrod Bowen West Ham 14 2 28 25 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 26 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/17 1,5/1,5 27 Edin Dzeko Fenerbahce SK 18 1,5 27 Viktor Gyökeres Sporting 18 1,5 27 Simon Banza Sporting Braga 18 1,5 27 30 Bukayo Saka FC Arsenal 13 2 26 Imre Badalassi SP Tre Penne 26 1 26 Heung-min Son Tottenham Hotspur 13 2 26 33 Bard Finne SK Brann Bergen 16 1,5 24 Igor Thiago Club Brügge 16 1,5 24 Olivier Giroud AC Milan 12 2 24 Alexandre Lacazette Olympique Lyon 12 2 24 Robert Lewandowski FC Barcelona 12 2 24 Jonathan David Lille OSC 12 2 24 Paulo Dybala AS Rom 12 2 24 Rafa Mujica FC Arouca 16 1,5 24 Maximilian Beier TSG Hoffenheim 12 2 24 42 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Saldanha Partizan Belgrad 15 1,5 22,5 Brian Brobbey Ajax Amsterdam 15 1,5 22,5 Ayoub El Kaabi Olympiakos Piräus 15 1,5 22,5 47 Antoine Griezmann Atletico Madrid 11 2 22 Wissam Ben Yedder AS Monaco 11 2 22 Niklas Füllkrug Borussia Dortmund 11 2 22 Alexander Isak Newcastle United 11 2 22 Hugo Duro Perales FC Valencia 11 2 22 Phil Foden Manchester City 11 2 22 Victor Osimhen SSC Neapel 11 2 22

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.