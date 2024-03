Wohlgemuth gibt Guirassy nicht auf

Serhou Guirassy hat als erst vierter VfB-Spieler in der Bundesliga die 20-Tore-Marke geknackt. Doch was passiert im Sommer? Trotz seiner Ausstiegsklausel sehen sich die Stuttgarter Verantwortlichen keineswegs chancenlos.

Stuttgart lässt sich nicht aufhalten. Dass die direkten Verfolger Borussia Dortmund (2:0 bei Union Berlin) und RB Leipzig (4:1 beim VfL Bochum) wenige Stunden zuvor mit Siegen nähergerückt waren, ließ die Schwaben in Wolfsburg unbeeindruckt. Mit 3:2 hielt der VfB die Drängler auf Distanz und festigte dank des 16. Saisonsieges den dritten Tabellenplatz. Ein neuer Meilenstein.

Nie zuvor hatte ein Bundesliga-Dritter nach 24 Spieltagen so viele Siege auf dem Konto. Dass in sieben der 29 Spielzeiten seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung 50 Zähler nach 24 Spieltagen sogar zur Tabellenführung reichten, lässt sich verschmerzen. Die Meisterschaft wäre nach den jüngsten beiden Fast-Abstiegen des sehr Guten vielleicht doch zu viel. Das Hauptziel ist Europa, am liebsten die Champions League. Trainer Sebastian Hoeneß will dafür "die Welle reiten", die den Traditionsklub durch die Spieltage trägt.

Guirassy schneller als Gomez, Walter und Allgöwer

Eine Hauptrolle spielte und spielt dabei Serhou Guirassy. Der Franzose kommt nach seinem Doppelpack vom Wochenende auf nunmehr 20 Bundesligatreffer und schreibt einmal mehr Geschichte. In einer gesamten Spielzeit gab's dies in Stuttgart zuvor nur viermal: Mario Gomez (24 Tore), Fritz Walter (22) und Karl Allgöwer, dem zweimal jeweils 21 Treffer gelangen. Doch keiner erreichte die Marke von 20 Toren so früh in der Saison wie jetzt Guirassy.

"Wolfsburg scheint mir zu liegen", so der Nationalspieler Guineas, der in drei Duellen mit den Niedersachsen sechs Treffer und einen Assists sammelte, dem TV-Sender Sky. Beim 3:1 in der Hinrunde war ihm ein Hattrick gelungen. Der Traum von der Königsklasse lebt und wird immer lebendiger. "Die Saison ist noch lang", sagt der 27-Jährige zurückhaltend. "Wir müssen weiterhin so gut spielen wie in Wolfsburg, fokussiert bleiben und von Spiel zu Spiel denken."

Wohlgemuth will wieder "Anknüpfungspunkte" finden

Doch was, wenn die Qualifikation zu Höherem Wirklichkeit wird? Wird Guirassy diese im Trikot der Schwaben mit angehen? Der Angreifer ist nicht erst seit heute gefragt. Für rund 20 Millionen Euro kann er den VfB im Juni per Ausstiegsklausel verlassen. Seine Tore steigern sein Ansehen und seinen Marktwert. Lukrative Klubs und dicke Gagen locken. Allerdings wird er wohl nirgends den Status des Unantastbaren bekommen, den er gerade in Stuttgart genießt. Die Frage nach seiner Zukunft war und ist offen und wird es wahrscheinlich auch noch länger bleiben.

Die sportliche Führung des nicht mit den finanziellen Möglichkeiten vieler anderer ausgestatteten Traditionsklubs baut vor allem auf den Wohlfühlfaktor. "Auch in den letzten beiden Transferperioden war es so, dass sein Abgang von allen Seiten fast schon heraufbeschworen wurde", sagt Fabian Wohlgemuth. "Serhou ist beide Male geblieben. Vielleicht finden wir diese Anknüpfungspunkte oder diese Mittel wieder, um ihn vom Bleiben zu überzeugen." Der Sportdirektor will den Torjäger nicht aufgeben. "Er fühlt sich bei uns wohl", so der 44-Jährige, der optimistisch ist, aber nichts ausschließen will und kann. Die Zukunft des eigentlich bis 2026 gebundenen Stürmers sei "total offen. Auch weil unser Tabellenplatz total offen ist." Dieser sei "im Übrigen ein Puzzleteil dafür, ob der Spieler sich für oder gegen uns entscheidet". Siege, wie in Wolfsburg, sind entsprechend hilfreich.