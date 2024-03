Viele Chancen, keine Tore: Monaco und PSG trennen sich torlos

Die AS Monaco und PSG haben sich im Spitzenspiel zum Start des 24. Spieltags in der Ligue 1 mit einem 0:0 der besseren Sorte voneinander getrennt. Chancen auf einen Treffer hatten beide Teams dabei zu Genüge.

Monaco-Trainer Adi Hütter nahm nach dem 3:2 beim RC Lens zwei Wechsel in seiner Startelf vor. Kehrer und Akliouche begannen anstelle von Salisu und Zakaria.

Auf der anderen Seite veränderte PSG-Coach Luis Enrique seine Anfangself im Vergleich zum schmeichelhaften 1:1 gegen Stade Rennes auf fünf Positionen. Danilo Pereira, Fabian, Lee, Dembelé und Barcola machten Platz für Mukiele, Ugarte, Carlos Soler, Asensio und Goncalo Ramos.

Donnarumma bewahrt PSG vor dem Rückstand

Monaco erwischte den besseren Start in die Partie, bereits in Minute fünf musste Donnarumma ein erstes Mal gegen Balogun parieren. PSG hatte Vorteile in puncto Ballbesitz, die besseren Chancen gingen aber auf das Konto der Hausherren. Doch Monaco fand seinen Meister immer wieder am starken Donnarumma, wie Minamino (16.) und Akliouche (29.).

Die Hauptstädter taten sich schwer und kamen kaum zu gefährlichen Toraktionen, die beste Gelegenheit ging auf das Konto von Asensio (21.), der einige Minuten später mit muskulären Problemen vom Platz genommen werden musste. Auch von Mbappé, der dann zur Pause ausgewechselt wurde, kam nach vorne recht wenig, er war in den Armen von unter anderem Singo gut aufgehoben (41.). Monaco startete in den letzten Minuten von Durchgang eins noch einmal die Schlussoffensive, doch Ben Yedder (42.) und Akliouche (45.+3) - der erneut an Donnarumma scheiterte - ließen wiederholt die Führung liegen.

Auch PSG lässt Führung liegen

Auch die erste Chance in Hälfte zwei ging auf das Konto der Monegassen: Ben Yedders starker Volleyschuss prallte aber nur an das Gebälk (58.). Zwar ging in dieser Szene die Fahne hoch, doch im Falle eines Treffers wäre das ein Thema für den VAR gewesen. PSG wurde in der Folge stärker, auch weil Monaco anzumerken war, dass die Kräfte nachließen.

Lucas Beraldo (60.), Mukiele (62.), Barcola (67.) und Vitinha (75.) ließen aber allesamt aussichtsreiche Chancen liegen. PSG belagerte in den Schlussminuten den gegnerischen Sechzehner, zu Chancen kam es aber nicht mehr, so dass es letztlich beim torlosen Remis blieb.

Für Monaco geht es am kommenden Wochenende bei Racing Straßburg weiter (Sonntag, 15 Uhr), PSG gastiert derweil bereits am Dienstag in der Champions League bei Real Sociedad San Sebastian (21 Uhr, LIVE! bei kicker).