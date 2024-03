Derbyheld Foden: ManCity trotzt Haalands denkwürdigem Fehlschuss

Haaland unterläuft ein Fauxpas für die Geschichtsbücher, Rashford schießt ein Traumtor - doch City gewinnt das Manchester-Derby gegen United trotzdem hochverdient. Dank Foden bleibt Guardiolas Elf an Liverpool dran.

Jim Ratcliffe, neuer Miteigentümer von Manchester United, hatte beim Dienstantritt als Ziel ausgegeben, Manchester City binnen drei Jahren "vom Thron zu stoßen". Am Sonntag wurde dem Milliardär vor Augen geführt, wie groß der Abstand zwischen den Stadtrivalen derzeit ist. Im Derby feierte City unter spektakulären Umständen einen hochverdienten 3:1-Sieg - dank eines Jungen aus der Region, dessen Vater ManUnited-Fan ist.

Zwei Szenen bestimmten die erste Hälfte, in der ManCity von Beginn an in jeder Hinsicht drückend dominierte, nur nicht in der entscheidenden. Während Rashford in der Anfangsphase mit einem traumhaften 23-Meter-Schuss in den linken Torwinkel einen von wenigen gefährlichen Gegenstößen zur Führung für ManUnited nutzte (8.), verzweifelten die Gastgeber immer wieder an Onana - und an Haaland.

Ein xGoals-Wert von 0,91 reicht Haaland nicht

Der in dieser Saison schon oft kritisierte Keeper parierte gegen Foden (14./19.) und Rodri (33.) gleich dreimal stark, ManCitys Stürmer agierte vor dem Tor derweil mehrmals unglücklich, was in einem Fehlschuss gipfelte, den er in seiner Karriere wohl noch nicht erlebt hatte: Kurz vor der Pause legte Foden eine Rodri-Flanke am Fünfmeterraum per Kopf quer, doch Haaland schaffte es irgendwie, den Ball aus maximal drei Metern mit dem Fuß über das leere Tor zu lenken - der xGoals-Wert betrug 0,91 (45.). Dabei war United bislang sein Lieblingsgegner in der Premier League (drei Spiele, fünf Tore).

Nach dem Seitenwechsel musste ManCity aber nicht mehr lange auf den hochverdienten Ausgleich warten. Foden setzte den Ball mit links aus gut 20 Metern genau in den Winkel, in den 48 Spielminuten zuvor Rashford ähnlich traumhaft getroffen hatte (56.). Danach raubten mehrere Unterbrechungen - ein Pyro-Gegenstand landete im City-Strafraum, die Trainer wechselten, Onana ließ sich behandeln - dem Meister für längere Zeit den Rhythmus, plötzlich musste sogar Ederson mit einer riskanten Grätsche gegen Garnacho retten (78.).

Foden schnürt den Doppelpack - dann trifft auch Haaland noch

Zwei Minuten später jedoch jubelte ManCity schließlich: Nach einem Doppelpass mit dem eingewechselten Alvarez überwand Foden Onana aus spitzem Winkel und schnürte den Derby-Doppelpack. Darauf fand ManUnited keine Antwort mehr. Stattdessen sorgte Haaland nach Steckpass von Rodri, der Joker Amrabat den Ball geklaut hatte, für den 3:1-Endstand - und versöhnte sich damit spät noch mit diesem Derby (90.+1).

ManCity, nun seit 19 Pflichtspielen ungeschlagen (17 Siege), geht also mit einem Punkt Rückstand ins Topspiel bei Spitzenreiter Liverpool am kommenden Sonntag (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Die sechstplatzierten Red Devils dagegen brauchen ein mittelgroßes Wunder, um sich noch für die Champions League zu qualifizieren.