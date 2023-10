Götze wartet auf die Geburt seiner Tochter - Auch Trapps Einsatz wackelt

Vor dem Auswärtsspiel in Hoffenheim steht Eintracht-Coach Dino Toppmöller noch vor einigen Fragezeichen. Ob Keeper Kevin Trapp und Spielmacher Mario Götze auflaufen werden, entscheidet sich erst kurzfristig.

Von der USA-Reise mit der deutschen Nationalmannschaft kehrte Trapp mit Rückenschmerzen zurück. Ein Muskel bereitet Probleme. "Bei ihm müssen wir von Tag zu Tag schauen", sagt Toppmöller. Der Trainer hofft, dass der Torhüter am Freitag das Abschlusstraining bestreiten kann.

Ersatzkeeper Grahl könnte gegen seinen Ex-Klub auflaufen

Doch selbst wenn Trapp am Freitag nicht mit dem Team trainieren sollte, könnte der 33-Jährige womöglich in Sinsheim auflaufen. "Wenn er am Samstag grünes Licht gibt, ist es selbstverständlich, dass er im Tor ist", erklärt der Trainer. Er ist zuversichtlich, dass Trapp spielen kann.

Als Ersatzmann stünde Jens Grahl parat, der von 2009 bis 2011 und später noch einmal von 2012 bis 2016 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag stand. Insgesamt absolvierte der 35-jährige für die TSG zwölf Partien in der Bundesliga und vier im DFB-Pokal. Bei der Eintracht stand er hingegen erst einmal in einem Pflichtspiel im Tor: Beim 0:2 bei Union Berlin im April 2022.

Götze und das Warten auf die Geburt

Weiterhin offen ist auch der Einsatz von Mario Götze, der auf die Geburt seines zweiten Kindes wartet und seiner Frau dabei verständlicherweise beistehen will. "Ein großes Update gibt es nicht", sagt Toppmöller, "Mario hat jede Einheit mitgemacht. Es gibt mit ihm keine Absprache. Wenn bis Freitag nichts passiert, ist er dabei", kündigt der Coach an. Sollte dann das Baby kommen, sei es zurück nach Frankfurt nicht ganz so weit.

Das heißt auch: Falls am Samstagmittag bei seiner Frau plötzlich die Wehen einsetzen, müsste der Trainer für das Spiel kurzfristig umplanen. Sollte Götze wie geplant auflaufen können, wird er wohl zusammen mit Fares Chaibi auf den offensiven Halbpositionen hinter Stürmer Omar Marmoush spielen.

Toppmöller wünscht sich, dass Götze "ein Tick mehr im Zentrum" spielt, um seine Qualitäten beim letzten Pass besser ausspielen zu können. "Er hat ein sehr gutes Gespür für Räume und Situationen", meint der Coach. Sein letztes Bundesligator erzielte Götze übrigens am 31. Spieltag der vergangenen Saison beim 1:3 in Hoffenheim.

14 Auswärtsspiele in Serie ohne Sieg

Toppmöller erwartet ein interessantes Spiel, weil "beide Mannschaften sehr gerne den Ball haben und nach vorne spielen wollen". Sein Team ist beim Tabellenfünften eher der Außenseiter. Das verrät auch ein Blick auf die Statistik.

Seit mittlerweile 14 Auswärtsspielen in der Bundesliga wartet die Eintracht auf einen Sieg (sieben Unentschieden, sieben Niederlagen). Ebenfalls wenig erfreulich: In den jüngsten 23 Auswärtsspielen kassierten die Hessen immer mindestens ein Gegentor - die längste Serie dieser Art für die Eintracht in diesem Jahrtausend.

Schlechte Nachrichten gibt es von Sebastian Rode. Der an der Wade verletzte Kapitän erlitt dieser Tage einen Rückschlag. "Bei ihm müssen wir uns noch drei, vier Wochen gedulden", verrät Toppmöller. Damit bleibt Rode in seinem letzten Profijahr der Pechvogel bei der Eintracht. Er kommt nicht richtig auf die Beine. Gerade im Duell gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (29. Oktober) hätte er mit seiner Mentalität und Zweikampfhärte ein wichtiger Faktor sein können.