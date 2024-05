Götze verlässt RWE

Nach zwei Jahren bei Rot-Weiss Essen wird Felix Götze den Drittligisten im Sommer verlassen, das teilte der Klub am Montag offiziell mit. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler will sich einem höherklassigen Klub anschließen und hat die sportliche Leitung daher darüber informiert, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. "Es waren zwei richtig geile Jahre bei RWE", wird Götze in einem Statement zitiert. "Trotzdem ist es für mich nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen."