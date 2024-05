Real ist Ancelottis letzte Station

Carlo Ancelotti will seine Trainer-Karriere bei Real Madrid beenden. Das gab er am Dienstag in einem Interview mit "La Repubblica" bekannt. Offen ließ der Italiener allerdings, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Vertrag hat er noch bis Juni 2026. Zum vergangenen Jahreswechsel hatte es Spekulationen um eine Engagement als Brasiliens Nationaltrainer gegeben.