Global United FC komplettiert das Teilnehmerfeld der Infinity League

DAZN bringt mit der Infinity League ein revolutionäres Indoor-Fußball-Event an den Start. Im Olympia-Eissportzentrum in München stehen sich am Sonntag Teams des FC Bayern München, VfL Wolfsburg und Delay Sports Berlin gegenüber. Das Teilnehmerfeld ist nun komplett.

Das Teilnehmerfeld der Infinity League. DAZN