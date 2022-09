Glatzel mahnt: "Das wird uns um die Ohren fliegen"

Erstmals siegte der HSV am Freitag in der 2. Liga gegen Holstein Kiel. Überzeugend war außer der Hamburger Effizienz über weite Strecken jedoch einmal mehr nur Keeper Daniel Heuer Fernandes.

Daniel Heuer Fernandes, der Rückhalt der Rothosen, hatte beim 3:2 im Holstein-Stadion gerade in der Anfangsphase kaum Zeit gehabt, um durchzuatmen. Ein ums andere Mal war der 29-jährige Keeper gefordert gewesen und hatte den phasenweise überfällig wirkenden Rückstand verhindert. "Über allem steht am Ende der Sieg. Diesen haben wir erkämpft und errungen. Das war unser Ziel", fasste der Torhüter nach Abpfiff gegenüber den Vereinsmedien den Arbeitssieg zusammen.

Kiel quittiert fehlende Konsequenz nicht

"Kiel ist besser in die Partie gekommen", musste auch Trainer Tim Walter zugeben, der festhielt, dass es für seine Schützlinge schwer werde, "wenn wir nicht von Anfang an konsequent sind". Konsequenter hatte sein Team allerdings nach dem Seitenwechsel agiert: "Sobald wir in Führung gehen, ist es sehr schwer, gegen uns zu spielen. In der zweiten Hälfte haben wir es dann, bis auf die Schlussphase, gut gemacht und den Sieg nach Hause gebracht."

Jene Schlussphase hatte allerdings ein relativ großes "Aber" dargestellt. Schließlich hatten die Hamburger in der Nachspielzeit gleich zwei Gegentreffer kassiert und den Sieg somit fast noch aus der Hand gegeben. "Das Ende war natürlich viel zu wild und darf so nicht passieren", stellte der selbst nicht fehlerfreie Abwehrchef Sebastian Schonlau klar, während Geschäftsführer Sport, Jonas Boldt, sich bei "Sky" an einer Erklärung versuchte: "Es ist ein bisschen ärgerlich, dass es dann nochmal so eng war. Die Konzentration hat vielleicht etwas nachgelassen."

Heuer Fernandes verdient sich nächstes Sonderlob

Für Torjäger Robert Glatzel, der bereits sein fünftes Saisontor erzielt hatte, sollten diese Unkonzentriertheiten schnellstmöglich nachlassen. "Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen und müssen uns wieder bei 'Ferro' (Daniel Heuer Fernandes, Anm. d. Red.) bedanken. Wenn wir das nicht abstellen, wird uns das irgendwann mal um die Ohren fliegen", wurde der Stürmer deutlich.

Es ist super, dass wir aus wenig viel gemacht haben. Robert Glatzel

Glatzel, der in Kiel wie auch Tim Walter das 50. Pflichtspiel für den HSV absolviert hatte, erkannte aber auch die Qualitäten im Spiel seines Teams: "Wir haben es lange zu Null gehalten und nachgelegt. Es ist super, dass wir aus wenig viel gemacht haben." Schlussendlich sei ohnehin der Dreier am wichtigsten: "Wenn ich die letzte Saison sehe, fehlen am Ende ein, zwei, drei Punkte. Deshalb ist es wichtig, dass wir jeden Sieg mitnehmen."

In der Fremde war dies in Kiel zum neunten Mal in Serie gelungen - und das bei einem großen Angstgegner: In bis dato zehn vorhergegangenen Zweitliga-Vergleichen hatten die Störche den Rothosen aus Hamburg fünf Niederlagen und fünf Remis zugefügt. Am Samstag im Topspiel gegen Düsseldorf (17. September, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), soll dann aber auch vor heimischem Publikum wieder gefeiert werden. Schließlich zählt im Kampf um den Aufstieg jeder Sieg.