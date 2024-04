Glatzel kehrt zurück - aber nur ein bisschen

Erstmals seit dem Ostersamstag hat Robert Glatzel am Freitag wieder das komplette Mannschaftstraining des HSV bestritten und wird in Magdeburg in den Kader zurückkehren. Personell aus dem Vollen schöpfen kann Steffen Baumgart dennoch nicht.

Lukasz Poreba, Siegtorschütze am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen Kaiserslautern, und Dennis Hadzikadunic, ein klarer Gewinner des Trainerwechsels, waren während der Trainingswoche ebenso erkältet wie Anssi Suhonen, der gegen die Pfälzer sein Startelf-Comeback gegeben hatte.

Das bedeutet: Der Trainer wird bei seinem Ex-Klub Magdeburg wieder umbauen müssen. Auf Guilherme Ramos in der Innenverteidigung als Hadzikadunic-Ersatz hat er sich während der Pressekonferenz am Freitag bereits öffentlich festgelegt: "Gui wird starten, er hat auch in Fürth ein sehr gutes Spiel gemacht als er dort reingekommen ist."

Die anderen Umstellungen ergeben sich von selbst: Immanuel Pherai wird den Platz von Poreba im Mittelfeldzentrum zurückbekommen, da Ignace van der Brempt nach einer Trainingswoche noch kein Startelf-Kandidat ist und Ludovit Reis damit in der Doppelrolle als verkappter Rechtsverteidiger verbleibt. Und auf Rechtsaußen wird Bakery Jatta wieder statt Suhonen beginnen. Dazu ist klar: Miro Muheim verteidigt nach verbüßter Gelbsperre links hinten anstelle von Noah Katterbach.

Vertrauen für Nemeth trotz Torlos-Serie

Unverändert klar ist Baumgart auch im Umgang mit Torjäger Robert Glatzel - trotz dessen Trainings-Comeback. Schon zum Wochenstart hatte der 52-Jährige einigermaßen unmissverständlich erklärt, dass er Rückkehrer aus Verletzungen nicht vorschnell wieder in die Anfangsformation beruft. Dass er für den Mittelstürmer keine Ausnahme macht, unterstreicht er nun nachhaltig. "Er könnte starten, aber er wird nicht starten. Ich habe da klare Prinzipien." Glatzel soll der Joker im Ärmel von Baumgart sein beim nächsten Angriff auf Platz 3: "Er ist ein Kandidat, um reinzukommen. Ich habe mit ihm gesprochen, Bobby fühlt sich gut. Und ich bin froh, dass er wieder dabei ist."

Das Vertrauen in der Sturmmitte erhält zum dritten Mal in Folge Andras Nemeth. Dass der 21-jährige Ungar seine Serie ohne Torerfolg in Abwesenheit von Glatzel auf 35 Pflichtspiele ausgebaut hat, ändert nichts an Baumgarts Überzeugung in den Youngster. Zum einen hat Nemeth nur sechs dieser Partien von Anfang an bestritten, zum anderen lobt der Coach und frühere Stürmer seinen Schützling für dessen grundsätzliches Auftreten: "Andras soll auf die letzten Spiele aufbauen." Gelingt dies nicht, steht Glatzel zumindest wieder als Alternative bereit.