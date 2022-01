Glasners Personal-Puzzle: Wer ersetzt Lindström?

Vor dem Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund muss Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner schon wieder auf Ausfälle reagieren. Verteidiger Martin Hinteregger äußerte sich derweil zu Gerüchten um einen möglichen Wechsel.

Einfach war die Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt für Eintracht Frankfurt und Trainer Oliver Glasner nicht. Mit Torhüter Jens Grahl, Mittelfeldspieler Kristijan Jakic und Stürmer Goncalo Paciencia fehlten drei Profis coronabedingt bei der ersten Trainingseinheit nach Weihnachten. Und nachdem Paciencia am Dienstag und Jakic am Donnerstag wieder ins Teamtraining einsteigen konnten, fielen gleich die nächsten beiden Akteure aus. Rechtsverteidiger Danny da Costa und Angreifer Jesper Lindström wurden positiv auf das Coronavirus getestet und stecken in häuslicher Isolation fest. Für die Partie am Samstagabend gegen Borussia Dortmund (Anpfiff 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sind beide keine Option.

"Wir waren nie ganz vollzählig, konnten aber ein gutes Programm durchziehen", beschreibt Glasner die komplizierte Personallage während der kurzen Winterpause. Denn mit Jens Petter Hauge und Christopher Lenz fallen auch noch zwei Profis mit muskulären Problemen aus. Aymen Barkok weilt zudem mit Marokko beim Afrika-Cup. Doch der 47 Jahre alte Österreicher nimmt die Situation so locker wie möglich. "Dass im Dezember, Januar und Februar Spieler krank werden, gab es immer", sagt der SGE-Coach, man habe ja einen "gut aufgestellten, breiten Kader".

Lindströms Ausfall schmerzt

Doch besonders der Ausfall des schnellen Lindström schmerzt. "Er war in sehr guter Verfassung", lobt Glasner. Der 21 Jahre alte Däne habe zeigen können, wieso ihn die Eintracht verpflichtet habe. Drei Tore und zwei Vorlagen steuerte Lindström im Dezember bei, als Frankfurt drei Siege aus vier Partien einfuhr. Ihn könnten nun entweder Paciencia oder Ragner Ache ersetzen, deutete Glasner an.

Hinteregger kommentiert Gerücht

Sicher mit gegen Frankfurt dabei sein dürfte Verteidiger Martin Hinteregger. Um den 29-Jährigen kursieren schon seit dem Wechsel des ehemaligen Eintracht-Trainers Adi Hütter im Sommer zu Borussia Mönchengladbach Gerüchte, er könne Hütter folgen. Sport1 berichtete nun von Gesprächen und einem grundsätzlichen Interesse der Fohlen an Hinteregger. Der kommentierte nun via Instagram knapp, das Gerücht komme "von einem schlechten Insider".