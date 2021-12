Glasners kleine Kampfansage für die Rückrunde

Mit den Partien gegen Leverkusen, in Gladbach und gegen Mainz wartet auf die Eintracht eine anspruchsvolle englische Woche vor dem kurzen Weihnachtsurlaub. Das Ziel ist klar: Möglichst viele Punkte sammeln, um spätestens im neuen Jahr das obere Tabellenmittelfeld anzugreifen

Oliver Glasner will in diesem Jahr noch so viel wie möglich punkten. imago images/Jan Huebner

Bei den Hessen ist man mächtig stolz darauf, die Gruppenphase ungeschlagen als Tabellenerster überstanden zu haben. Trainer Oliver Glasner spricht gar von einer "fantastischen Europa-League-Saison" und betont: "Es ist für Eintracht Frankfurt nicht selbstverständlich, unter den besten 16 Klubs in der Europa League zu stehen. Darauf bin ich stolz. Und ich bin stolz darauf, dass wir als Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten gewachsen sind."

Diesen Entwicklungsprozess möchte der Coach im neuen Jahr fortsetzen. Dabei wird es hilfreich sein, dass der Eintracht durch den Einzug ins Achtelfinale, das erst März stattfindet, mehr als zwei Monate mit normalen Trainingswochen zur Verfügung stehen. "Im Januar und Februar haben wir endlich mal im Wochenrhythmus Zeit, um zu trainieren. Das wird eine ganz wichtige Phase für uns, in der wir die Mannschaft weiter entwickeln wollen. Dann ist ganz klar, dass wir auch in der Bundesliga-Rückrunde mehr Punkte holen wollen als in der Hinrunde", schickt Glasner eine kleine Kampfansage voraus.

Die Formkurve zeigt nach oben

Aktuell steht Frankfurt bei 18 Zählern, einige sollen bis Heiligabend noch dazukommen. "Wir sind sehr dürftig in die Bundesliga gestartet", räumt der Coach ein - und freut sich über die ansteigende Formkurve: "In den letzten Wochen war es deutlich besser, wir haben uns an das Mittelfeld herangekämpft. Bis zum Winter wollen wir noch viele Punkte holen, um den Anschluss an das obere Mittelfeld zu gewinnen." Ähnlich drückt es Sportvorstand Markus Krösche aus, der mit Blick auf die bevorstehenden Aufgaben sagt: "Das sind sicherlich keine einfachen Spiele, aber wir wollen sehen, dass wir so viele Punkte holen wie möglich. Damit können wir am Sonntag gegen Leverkusen starten, um uns eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu verschaffen und Anschluss nach oben zu haben."