Glasners bittere Null gegen den BVB

Borussia Dortmund will sich im Titelrennen noch einmal zurückmelden. Mit Eintracht Frankfurt kommt dafür in vielerlei Hinsicht der passende Gegner.

Gut möglich, dass es André Breitenreiter gar nicht bewusst oder zumindest egal ist. Aber an diesem Samstagabend könnt es passieren, dass er einen Bundesliga-Negativrekord nicht länger alleine tragen muss. Der 47-Jährige, der bis Februar die TSG Hoffenheim betreute, hat in seiner Trainerkarriere alle acht Bundesliga-Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern verloren.

Jetzt könnte ihn Oliver Glasner einholen - ganz ohne Beteiligung des deutschen Rekordmeisters. Denn während der derzeitige Chefcoach von Eintracht Frankfurt gegen Bayern in acht Duellen immerhin zweimal punktete (1/1/6), holte er in sieben mit Borussia Dortmund noch keinen einzigen Zähler. Vor dem Gastspiel beim BVB (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Breitenreiter der einzige Trainer, der noch öfter auf einen Gegner traf, ohne je gepunktet zu haben.

Und es gibt ein paar Zahlen, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass sich Glasners Null-Punkte-Bilanz am 29. Spieltag bessert. Der BVB hat die jüngsten acht Heimspiele allesamt gewonnen, was ihm während einer Spielzeit bislang nur 1992/93 und 1965/66 gelungen war. Nummer neun wäre ein neuer Vereinsrekord (Saisonübergreifend waren 1994 mal zwölf Heimsiege am Stück gelungen). Außerdem traf der BVB in seinen jüngsten 47 Bundesligaspielen im Signal-Iduna-Park stets mindestens einmal.

Dortmund: Meiste Siege und Tore gegen Frankfurt

Dazu kommen ein paar unschöne Serien der Frankfurter: Nur sie warten gerade seit sieben Spielen auf einen Dreier (vier Remis, drei Niederlagen); auswärts sind es sogar schon acht sieglose Partien (vier Remis, vier Niederlagen), wobei aus den jüngsten fünf nur ein einziger Punkt heraussprang. Sogar seit 17 Gastspielen in der Bundesliga blieb die Eintracht auswärts nicht mehr ohne Gegentor.

Ob da ausgerechnet das 100. Duell beider Mannschaften eine Wende bringt? 48 dieser Spiele gewann jedenfalls der BVB, der gegen Frankfurt schon 188 Tore schoss. Beide Werte sind gegen keinen anderen Klub höher.