Glasner süffisant: "Nur sieben Schiedsrichter am Werk, das ist ein bisschen zu wenig"

Oliver Glasner war nach dem 1:1 gegen Bochum mit der spielerischen Leistung seiner Mannschaft zufrieden - mit der der Schiedsrichter nicht ganz.

Das Fazit zum Spiel hatte Frankfurts Trainer Oliver Glasner am Mikrofon bei DAZN schnell abgehandelt. Seine Mannschaft habe einen tollen Auftritt hingelegt, deswegen sei er zwar ob des 1:1 gegen Bochum enttäuscht, "mit dem Auftritt und der spielerischen Leistung" aber "sehr zufrieden".

Nicht ganz so zufrieden war der Coach mit der Schiedsrichterleistung vom Gespann um Harm Osmers, das gleich mehrere knifflige Szenen zu bewerten hatte.

Szene 1

Dem 0:1 durch Takuma Asano ging in Minute 14 mal wieder eine Standard-Situation voraus. Schon vor der Partie hatte Glasner von einer "never ending story" gesprochen. Zusätzlich, neben der unzureichenden Verteidigung seiner Elf, ärgerte sich Glasner, dass Christopher Antwi-Adjei den Ort für seine Einwurf-Flanke weiter nach vorne verlegt hatte. Schon im Spiel hatte der SGE-Trainer versucht, dies zu monieren und wiederholte seinen Vorwurf nach der Partie: "Man sieht ja den Abdruck der Grätsche. Im Endeffekt sind es fast fünf Meter mehr und damit hat es Einfluss."

Fünf Meter, die Antwi-Adjei näher an den Sechzehner brachten und somit die Bochumer näher an den Torerfolg - so die Sicht des 48-Jährigen, der allerdings auch nachschob: "Wir wissen, wir können es besser verteidigen." Trotzdem durfte Ivan Ordets per Kopf verlängern, Anthony Losilla abschließen und Asano abstauben.

Szene 2

Die Bochumer Führung hatte nicht lange Bestand, weil Randal Kolo Muani auf und davon war. Im Sechzehner brachte ihn dann der hinterherhechelnde Ordets von hinten zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Angreifer höchstselbst. "Wenn das Foul mit der Hand passiert, ist es eine Rote Karte, wenn es mit dem Fuß passiert, ist es Gelb, weil es dann keine Dreifach-Bestrafung gibt", erklärte Glasner. "Und hier war der Fuß meilenweit weg vom Ball."

Schiedsrichter Harm Osmers beließ es bei Gelb - und ließ den Verteidiger der Bochumer auch in Minute 60 auf dem Feld, als er erneut ein Gelb-würdiges Foul an Djibril Sow beging. Thomas Letsch änderte das nur drei Minuten später und holte Ordets vom Feld.

Szene 3

In der Schlussphase, in der eine dominante Eintracht nicht mehr wirklich zwingend werden konnte, hätte Glasner gern den zweiten Elfmeterpfiff der Partie gehört. Kolo Muani passte im Strafraum scharf nach innen, Dominique Heintz grätschte und bekam den Ball an seine abstützende Hand.

"Wenn es Stützhand ist, ist es kein Elfmeter. Dann wurde uns aber erklärt, wenn der Arm im Grätschen über Schulterhöhe ist, dann ist es eine Vergrößerung der Körperfläche, dann ist es doch wieder Elfmeter", führte Glasner auf der Pressekonferenz aus und fragte: "Ich weiß jetzt nicht, ab wann dieser Winkel gilt. 135 Grad, vielleicht erst ab 140 - ich weiß es nicht. Da müsste man mal im FIFA-Regulativ nachsehen." Für Osmers und auch VAR Sören Storks war es Stützhand, es gab keinen weiteren Elfmeterpfiff.

Es waren heute nur sieben Schiedsrichter am Werk, das ist ein bisschen zu wenig. Oliver Glasner

Szene 4

Auch zuvor war dieser ausgeblieben, als Aurelio Buta im Laufduell mit Antwi-Adjei zu Boden gegangen war (57.). Für Glasner eine Situation "die für mich klarer war", weil Buta vom Gegenspieler am Arm festgehalten wurde und der Trainer dieses Halten als ursächlich für den Sturz seines Spielers erachtete.

Zur Generalkritik wollte Glasner aber nicht ausholen, schließlich habe seine Mannschaft genug Chancen gehabt, das Spiel zu entscheiden. Auf der Pressekonferenz fasste er süffisant zusammen: "Es waren heute schon ein paar unglückliche Situationen, aber nochmal: keine Schuld. Es waren heute nur sieben Schiedsrichter am Werk, das ist ein bisschen zu wenig."