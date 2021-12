Glasner kritisiert Geisterspiele: "Kann kontraproduktiv sein"

Wegen des Zuschauer-Ausschlusses in der Bundesliga fürchtet Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner sogar steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Der 47-Jährige plädiert für ein sicheres, kontrollierbares Stadion-Erlebnis - und äußert sich auch zum Thema Gehaltsverzicht.

In der Rückrunde am dem 7. Januar spielen die 18 Bundesligisten vorerst wieder vor leeren Rängen. Eine Maßnahme, die den Anstieg der Infektionszahlen mit dem Coronavirus bremsen soll - und bei Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner trotz dreier Infizierter in den eigenen Reihen für wenig Verständnis sorgt. "Ich verstehe nicht ganz, dass Geisterspiele kommen. Denn ich glaube, dass sich dann viele Fans zu Hause treffen, ungetestet und vielleicht auch ungeimpft", sagte der 47-Jährige in einer Medienrunde am Donnerstag.

Er fürchtet, dass sich Fußball-Fans dann in engen, geschlossenen Räumen treffen. "Dadurch gehen die Infektionszahlen vielleicht sogar in die Höhe als dass sie unten bleiben, wenn die Leute mit 2GPlus im Freien im Stadion sind, wo alles kontrolliert wird", so Glasner und fügte mit Blick auf die Geisterspiele an: "Ich denke, dass es sogar kontraproduktiv sein kann."

Das ist alles in der Theorie sehr schön, aber in der Praxis wird es nicht funktionieren. Oliver Glasner

Glasner nahm auch Bezug auf die Maßnahmen in seinem Heimatland Österreich - dort gilt in diesem Jahr an Silvester ab 22 Uhr eine Sperrstunde für die Gastronomie. "Das ist alles in der Theorie sehr schön, aber in der Praxis wird es nicht funktionieren", sagte der gebürtige Salzburger. Die Menschen gingen dann eben nach Hause und feierten dort weiter. Das werde auch bei den Geisterspielen passieren.

Gehaltsverzicht kommt wieder auf die Agenda

Die Eintracht musste nach dem ersten Zuschauerausschluss in der Spielzeit 2019/20 millionenschwere Einbußen hinnehmen. Die Profis hatten deswegen im vergangenen Jahr auf einen Teil ihrer Gehälter verzichtet.

Nun brachte Glasner einen erneuten Verzicht ins Spiel: "Es wird Gedanken darüber geben."