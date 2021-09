Glasner: "Ich sehe uns auf dem richtigen Weg"

Auch am Sonntagabend ist Eintracht Frankfurt nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Das 1:1 in Wolfsburg war bereits das vierte Remis im fünften Spiel. Angesichts des Spielverlaufs war das Ergebnis aber eine gute Nachricht für die SGE.

Als Gegner in Wolfsburg: Am Sonntagabend kehrte Oliver Glasner mit Frankfurt in die VW-Arena zurück. Getty Images

5:14 Torschüsse, 40 Prozent Ballbesitz und nur 43 Prozent gewonnene Zweikämpfe: Als Schiedsrichter Felix Zwayer am Sonntagabend dem Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt ein Ende setzte, sprachen die Statistiken der 90 Minuten eine recht deutliche Sprache.

Drei Tage nach dem Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce konnte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner nicht verbergen, wie zehrend die englische Woche gewesen war. Vor diesem Hintergrund war Frankfurts Coach mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. "Der Punkt ist verdient, weil wir kämpferisch eine sehr gute Leistung gebracht haben", fand Glasner und untermauerte seine Einschätzung mit der Laufarbeit, die seine Spieler in der VW-Arena verrichtet hatten. Die Eintracht spulte gut 120 Kilometer ab, 6,5 mehr als Wolfsburg.

In einigen Situationen hat Frankfurt Glück

Mangelnden Einsatz konnte man der SGE also wahrlich nicht vorwerfen. Zur Wahrheit gehörte aber auch: Glasners Mannschaft hatte in einigen Situationen Glück, etwa bei einem Lattentreffer von Wout Weghorst (16.) und einer knappen Abseitsentscheidung, durch die Weghorsts 2:1 die Anerkennung verwehrt blieb (90.+3).

Sowohl in der Anfangsphase als auch in der zweiten Hälfte hatte Wolfsburg genug Torchancen, um die Partie für sich zu entscheiden, dennoch betonte Glasner hinterher: "Ich sehe uns auf dem richtigen Weg." Wohin dieser führt, ist noch nicht abzusehen, zufriedenstellend ist der Saisonstart allerdings nicht. Im DFB-Pokal ist Frankfurt an Drittligist Waldhof Mannheim gescheitert (0:2) - und in der Bundesliga steht nach fünf Spielen kein einziger Sieg zu Buche.