Glasner beruft neben Knauff auch Ache - zwei Routiniers müssen weichen

Eintracht Frankfurt tritt im Europa-League-Achtelfinale mit einem leicht veränderten Kader an. Ragnar Ache und Neuzugang Ansgar Knauff wurden von den Hessen nachnominiert, dafür müssen zwei Routiniers weichen.

Bis zu drei Spieler darf ein Klub nach der Gruppenphase nachnominieren. Dass Flügelspieler Ansgar Knauff darunter sein würde, durfte man erwarten. Der 20-Jährige kam auf Leihbasis für eineinhalb Jahre von Borussia Dortmund und soll insbesondere auf der rechten Seite das Spiel nach vorne beleben.

Das Nachsehen hat Außenverteidiger Erik Durm, der im ersten Gruppenspiel gegen Fenerbahce (1:1) zwar noch 90 Minuten auf dem Feld stand, anschließend aber nur noch beim 3:1 gegen Piräus zu einem Kurzeinsatz kam. Der 29-Jährige ist auch in der Liga schon länger nicht mehr gefragt. Nach regelmäßigen Einsätzen zu Saisonbeginn durfte er letztmals am 11. Spieltag in Fürth (2:1) eine Halbzeit lang ran.

Glasner verzichtet auch auf Ilsanker

Freuen darf sich Angreifer Ragnar Ache, der es vor fünf Monaten etwas überraschend nicht in das Europa-League-Aufgebot geschafft hatte. Der 23-jährige Stürmer kam zuletzt des Öfteren als Joker rein und darf sich nun Chancen ausrechnen, im Achtelfinale, das im März ausgetragen wird, sein Debüt in der Europa League zu feiern.

Für Ache verzichtet Trainer Oliver Glasner auf Defensivakteur Stefan Ilsanker. Der 32-Jährige ist in der Rückrunde noch ohne Einsatz und kam in der Gruppenphase lediglich zu zwei kurzen Auftritten als Joker.