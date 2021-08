Gladbachs Verletzungsdrama: Lainers Knöchel wohl gebrochen

Diesen Samstagabend wollen die Gladbacher ganz sicher schnell aus ihren Köpfen streichen. Beim 0:4 in Leverkusen war das Ergebnis nicht das einzig Negative aus Sicht der Fohlen.

"Heute ist alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Klar war unsere Leistung nicht gut, aber auch alles drumherum ist dazugekommen", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl nach der Partie bei "Sky". Und Coach Adi Hütter fügte an: "Das ist ernüchternd heute. Das Spiel gegen Bayern war richtig gut, heute haben wir viel vermissen lassen, von Beginn an. Dann kommen die Verletzungen dazu, der verschossene Elfmeter. Leverkusen hat ein tolles Spiel gemacht und verdient gewonnen, aber das hatte auch viel mit uns zu tun."

Am Ende siegte Leverkusen klar und schlussendlich auch verdient mit 4:0. Doch das Ergebnis war nicht die einzige an schlechten Nachrichten für die Fohlen, denn gleich vier Spieler mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Am schlimmsten erwischte es Stefan Lainer, der von Leverkusens Mitchel Bakker auf der Strafraumlinie übel am Knöchel getroffen wurde. Nicht nur, dass Lars Stindl den fälligen Elfmeter vergab, der Gladbacher Außenverteidiger wird wohl lange ausfallen. "Es sieht nach einem Knöchelbruch aus", sagte Eberl. "Das ist ein sehr böses Foul, wie ich finde. Ich hoffe, dass Mitchel sich wenigstens bei Stefan entschuldigt und ihm Genesungswünsche zukommen lässt."

Vor Lainer musste schon Marcus Thuram das Feld verletzungsbedingt verlassen, später kamen Alassane Plea und Matthias Ginter dazu. "Marcus hat sich am Knie verletzt, Alassane auch", so Eberl. Und Hütter fügte zu Ginter an: "Er war ein bisschen kränklich und hat angezeigt, dass er raus möchte."

Hütter: "Ein fürchterlicher Tag für uns"

Schlussendlich waren die Gladbacher komplett bedient. "Es gibt einfach so Tage, da wäre man lieber zu Hause geblieben", sagte Eberl. Und Hütter ergänzte: "Es war ein sehr ernüchternder Tag, auch mit den Verletzungen. Heute ist sehr viel schiefgelaufen. Das Spiel heute kann man nicht mit dem Bayern-Spiel vergleichen, da sind wir viel besser ins Spiel gekommen. Sicher haben uns heute die Verletzungen auch irgendwo den Zahn gezogen. Das ist ein fürchterlicher Tag für uns."