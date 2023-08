Gladbachs Stürmersuche: Jordan-Transfer rückt näher

Noch ist der Wechsel nicht fix, aber die Anzeichen verdichten sich, dass Borussia Mönchengladbach die gesuchte Verstärkung für den Angriff unter Dach und Fach bringt: Jordan von Union Berlin.

Die Borussen sind drauf und dran, den gewünschten Zugang für den Sturmbereich kurz vor dem Ende der Transferperiode an Land zu ziehen. Der Wechsel von Union Berlins Jordan biegt auf die Zielgerade ein. Dass der 27-Jährige die Lösung für den Angriff werden könnte, hatte sich in den vergangenen Wochen zunehmend abgezeichnet. "RMC Sport" berichtete am Mittwoch, dass der Medizincheck in den nächsten 24 Stunden absolviert werden wird. Der kicker kann bestätigen, dass der Weg bereitet ist, um den Wechsel erfolgreich und rechtzeitig bis zum Transferschluss abzuschließen. Es läuft auf eine Leihe mit Kaufoption hinaus.

Die Borussen wollen im Angriff nachlegen, um im Kader eine Alternative zu Tomas Cvancara zu haben. Jordan kann die Rolle des Back-ups einnehmen, aber auch zusammen mit dem Tschechen stürmen. Ausreichend Spielzeit scheint garantiert zu sein, denn Sport-Geschäftsführer Roland Virkus sagte schon Ende Juli im Trainingslager in Rottach-Egern: "Wir sind vorne schon gut aufgestellt. Aber du musst davon ausgehen, dass Stürmer nicht 34 Spiele machen werden. Darum müssen wir uns fragen: Müssen wir noch etwas machen, was ist noch möglich?"

22 Treffer in einer Saison unter Seoane

Außerdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass der 23-jährige Cvancara, der auch viel über die physische Komponente kommt, immer die vollen 90 Minuten auf dem Platz stehen wird. Mit Jordan würde eine hochwertige Option zur Verfügung stehen und die Möglichkeiten für Trainer Gerardo Seoane erweitern.

Weiterer Vorteil eines Jordan-Transfers: Seoane und der US-Amerikaner kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Young Boys Bern. In der Saison 2021/22 erzielte Jordan 22 Treffer und krönte sich damit zum Torschützenkönig in der Schweizer Super League. Anschließend wechselte er zu Union Berlin und markierte in der vergangenen Spielzeit bei 31 Bundesliga-Einsätzen vier Tore und sammelte drei Assists. Am Samstag beim 4:1 in Darmstadt wurde Jordan in der 64. Minute eingewechselt; auch in der ersten DFB-Pokalrunde war er eingewechselt worden (4:0 bei FC-Astoria Walldorf).