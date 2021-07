Gladbachs Plea erleidet Kapselverletzung

Borussia Mönchengladbach muss "bis auf Weiteres" auf Alassane Plea verzichten. Der Angreifer zog sich im Test gegen Metz eine Kapselverletzung im rechten Knie zu.

Dies teilte die Borussia mit. Plea hatte sich am Samstag beim 1:0-Testspielsieg der Fohlen gegen den FC Metz bereits in der Frühphase verletzt. Bei einem Schussversuch in der 14. Minute wurde er im letzten Moment von Boubacar Kouyaté am Torschuss gehindert. Für beide Akteure ging es danach nicht weiter. Der 28-jährige Plea konnte nicht mehr auftreten und musste von Betreuern gestützt vom Platz geführt werden.

Plea kam im Sommer 2018 von OGC Nizza nach Gladbach und hat bisher in 90 Bundesligapartien 28 Tore erzielt. In der vergangenen Saison stockte die Entwicklung des Franzosen, für den die Borussen 23 Millionen Euro nach Nizza überwiesen hatten. Er zählt aber schon länger zu den Verkaufskandidaten, sollte ein lukratives Angebot eintreffen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Damit vergrößern sich die Sorgen für den neuen Borussen-Coach Adi Hütter. Denn vor Plea hatten sich schon Kapitän Lars Stindl (Zerrung), Ramy Bensebaini, Breel Embolo (beide Muskelverletzungen) sowie Neuzugang Manu Koné (Bänderverletzung) verletzt.

