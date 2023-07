Gladbachs letztes Europacup-Spiel: Nur ein Trio ist noch da

Wie groß Borussia Mönchengladbachs personeller Umbruch zuletzt ausfiel, lässt sich auch an der Startelf beim bisher letzten Europapokal-Auftritt ablesen.

Am 16. März 2021 bestritt Borussia Mönchengladbach noch unter Trainer Marco Rose sein bis heute letztes Spiel im Europapokal. Es war das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City, das die Engländer - wie das Hinspiel - mit 2:0 gewannen. Ein Blick auf die damalige Startelf verrät, wie sehr sich das Gesicht der Fohlen in etwas mehr als zwei Jahren verändert hat.

Nicht mehr da:

Yann Sommer: Der langjährige Stammkeeper wechselte im Januar 2023 für acht Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern. Mit Jonas Omlin fanden die Gladbacher Verantwortlichen allerdings einen Nachfolger, der sich erstaunlich schnell zum Leistungsträger und Führungsspieler entwickelt hat - während Sommers Zeit in München nach durchwachsenen sechs Monaten schon wieder enden könnte. Inter Mailand ist interessiert.

Matthias Ginter: Der Innenverteidiger, der anders als Sommer seit jenem 16. März nicht mehr in der Königsklasse auflief, kehrte vor der Saison 2022/23 zum SC Freiburg zurück. Die Borussia musste ihn ablösefrei ziehen lassen.

Ramy Bensebaini: Ein Jahr nach Ginter verloren die Gladbacher auch ihren offensivhungrigen Linksverteidiger ablösefrei. Bensebaini zog es in diesem Sommer zu Borussia Dortmund.

Denis Zakaria: Immerhin 4,5 Millionen Euro Ablöse (plus 4,1 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen) hinterließ der Schweizer Mittelfeldmann der Borussia, als er im Januar 2022 zu Juventus Turin weiterzog. Dort wurde er bislang ebenso wenig glücklich wie in seinem Leihjahr beim FC Chelsea 2022/23. Nun könnte erneut ein Vereinswechsel anstehen.

Jonas Hofmann: Er ist der frischeste Abgang aus der damaligen Startelf. Obwohl die Klubbosse nach eigener Aussage alle Wünsche des Flügelstürmers erfüllten, entschied sich dieser gegen einen Verbleib und stattdessen dafür, mithilfe seiner Ausstiegsklausel für zehn Millionen Euro zu Bayer Leverkusen zu wechseln - auch um endlich wieder im Europapokal dabei zu sein.

Lars Stindl: Den langjährigen Kapitän zog es in diesem Sommer ablösefrei zurück zum Karlsruher SC.

Marcus Thuram: Auch mit dem französischen Nationalspieler gelang eine Verlängerung des auslaufenden Arbeitspapiers zuletzt nicht. Er schloss sich nach vier Jahren in Gladbach ablösefrei Inter Mailand an.

Breel Embolo: Der Angreifer hatte der Borussia schon ein Jahr früher den Rücken gekehrt. Die AS Monaco überwies 12,5 Millionen Euro Ablöse.

Zukunft ungewiss:

Stefan Lainer: Der Österreicher verteidigte in Manchester rechts hinten, hat seinen Stammplatz aber inzwischen an Joe Scally verloren. Lainer könnte deshalb ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags bei einem interessanten Angebot noch gehen - er will wieder mehr spielen.

Nico Elvedi: Ginters damaliger Partner in der Innenverteidigung ist zwar auch heute noch Stammkraft bei der Borussia - aber wie lange noch? Wegen seines 2024 auslaufenden Vertrags ist der 26-jährige Schweizer ein heißer Wechselkandidat. Elvedi kann sich eine Luftveränderung gut vorstellen und hat dies auch bei den Machern im Borussia-Park hinterlegt.

Florian Neuhaus: Auch der zehnmalige Nationalspieler ist nur noch ein Jahr an die Borussia gebunden und steht entsprechend vor einer ungewissen Zukunft. Die Bosse hoffen allerdings, Neuhaus von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu können.

Acht der elf Startspieler laufen 2023/24 also definitiv nicht mehr im Gladbacher Trikot auf, die Zukunft der restlichen drei ist fraglich. Nicht auszuschließen, dass am Ende nur Neuhaus übrig bleibt. ManCity übrigens veränderte seinen Kader seit dem Frühjahr 2021 nur punktuell. Aus der Startelf gegen Gladbach ist einzig Ilkay Gündogan nicht mehr da, der gerade ablösefrei zum FC Barcelona gewechselt ist.

Alles zum radikalen Umbruch in Gladbach und warum der "Borussia-Weg" das spannendste Projekt der Bundesliga ist, lesen Sie in am Montag in der Titel-Geschichte der neuen kicker-Ausgabe - oder schon ab heute Abend im eMagazine.