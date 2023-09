Gladbachs Kramer: "Schwer einzuschätzen, wann ich bei 100 Prozent bin"

Christoph Kramer hat bei Borussia Mönchengladbach das Mannschaftstraining aufgenommen. Mit einer Prognose, wann wieder voll auf ihn gesetzt werden kann, ist er vorsichtig.

Christoph Kramer (li.) ist zurück im Gladbacher Mannschafttraining, Kouadio Koné ist dagegen noch nicht so weit. IMAGO/fohlenfoto

Erwartungsgemäß war es nur eine kleine Gruppe, die sich am Montag auf dem Trainingsplatz im Borussia-Park zusammenfand. In Abwesenheit von zehn Profis, die sich auf Länderspielreise befinden, sowie drei verletzten Spielern, konnte Trainer Gerardo Seoane nur 13 Feldspieler bei der ersten Einheit der Woche begrüßen. Ein Rückkehrer war allerdings auch darunter: Christoph Kramer.

Mitte Juli hatte sich der Mittelfeldspieler einen Innenbandanriss im Knie zugezogen. Am Montag konnte er nicht das komplette Programm, aber immerhin schon weite Teile des Trainings wieder mit den Kollegen absolvieren. Für die Länderspielunterbrechung war Kramers Integration geplant, jetzt kann der nächste Schritt erfolgen. Doch mit Prognosen bleibt der 32-Jährige vorsichtig.

"In meiner bisherigen Karriere war ich noch nie in der Vorbereitung verletzt, deshalb ist es schwer für mich einzuschätzen, wann ich wieder bei 100 Prozent bin. Da ich aber mehr als sechs Wochen raus war, wird es sicher noch ein wenig dauern", sagte der Routinier.

Koné weiterhin im individuellen Training

Noch nicht ganz so weit wie Kramer ist Manu Koné, der nach seiner Knieverletzung weiterhin ein individuelles Programm absolviert. Außerdem fehlten Kapitän Jonas Omlin (Schulterverletzung) und Luca Netz (muskuläre Probleme).

Auf Reisen mit ihren Nationalmannschaften befinden sich Nico Elvedi (Schweiz), Max Wöber (Österreich), Grant-Leon Ranos (Armenien), Tomas Cvancara (Tschechien), Yvandro Borges Sanches (Luxemburg), Joe Scally (USA), Ko Itakura (Japan), Lukas Ullrich (Deutschland U 20), Simon Walde (Deutschland U 19) und Fabio Chiarodia (Italien U 19). Auch nicht dabei: Torwarttrainer Fabian Otte, der zum ersten Mal in seinem neuen (Teilzeit-)Job als Torwarttrainer der US-Nationalmannschaft unterwegs ist. Um Borussias Keeper kümmert sich während dieser Länderspielunterbrechung Milenko Gilic, der sonst bei der U 23 das Torwarttraining leitet.

Nach den weiteren Einheiten am Dienstag und Mittwoch bestreiten die Fohlen am Donnerstag in Willingen das Testspiel gegen Werder Bremen (Anpfiff 17.30 Uhr).