Gladbachs Elvedi und Kramer fit fürs Köln-Derby?

Nach der Länderspielunterbrechung wartet auf Borussia Mönchengladbach das brisante Derby beim 1. FC Köln. Cheftrainer Gerardo Seoane hofft bis dahin auf die Rückkehr von zwei Leistungsträgern.

Ohne zehn Nationalspieler sind die Borussen in die neue Trainingswoche gestartet, nachdem Rocco Reitz für die deutsche U-21-Auswahl nachnominiert wurde. Damit sind es aktuell gerade einmal zwölf Profis aus dem Bundesligakader, die VfL-Coach Gerardo Seoane für die Trainingseinheiten zur Verfügung stehen. Verstärkung kommt deshalb aus Borussias U 23: In den nächsten Tagen werden Jacob Italiano, Ryan Naderi, Shio Fukuda und Tony Reitz, der jüngere Bruder von Rocco Reitz, mit den Profis trainieren.

Neu auf der Liste der Verletzten befindet sich seit dem Wochenende Nico Elvedi. Nach dem Spiel gegen Mainz 05 (2:2) wurde beim Verteidiger eine Distorsion im linken Knie diagnostiziert, weswegen Elvedi der Schweizer Nationalmannschaft absagen musste. Wie lange die Trainingspause ausfällt, muss abgewartet werden. Für das Derby beim 1. FC Köln (Sonntag, 22. Oktober, Anpfiff 15.30 Uhr) im Anschluss an die Länderspielunterbrechung steht Elvedi womöglich wieder zur Verfügung. "Bei Nico hoffen wir, dass der Heilungsprozess in den nächsten Tagen gut verläuft", sagte Seoane zu Wochenbeginn. Eine Rückkehr ins Teamtraining ist aber wohl erst in der kommenden Woche möglich.

Gleiches gilt für Christoph Kramer, der sich vor Mainz eine Zerrung am Innenband zugezogen hat. "Chris werden wir in den nächsten Tagen individuell belasten. Das Mannschaftstraining kommt für ihn momentan aber noch zu früh", erklärte der VfL-Coach. Für Köln könnte Kramer bei weiteren Fortschritten wieder eine Option sein.

Seoane optimistisch bei Jantschke

Früher dürfte Tony Jantschke zum Team stoßen. Der Abwehrspieler fiel gegen Mainz mit muskulären Problemen aus. Am Montag absolvierte der Routinier eine individuelle Einheit. "Tony hatte in der vergangenen Woche im Training einen Schlag abbekommen, der muskuläre Probleme nach sich gezogen hat. Es war aber keine Verletzung, daher gehen wir davon aus, dass er in den kommenden Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte Seoane.

Am heutigen Dienstag, am Mittwoch und Freitag steht für die Fohlen jeweils eine Trainingseinheit auf dem Programm. Am Donnerstag erwarten die Borussen den belgischen Erstligisten St. Truiden zum Testspiel im Borussia-Park (13 Uhr, Fohlenplatz).