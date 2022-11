Gladbacher Torwartpech hält an: Youngster Olschowsky vor Profi-Debüt

Jan Olschowsky steht unmittelbar vor seinem Profi-Debüt. Der 20-jährige Torwart wird am heutigen Dienstagabend beim Spiel in Bochum im Tor der Gladbacher stehen.

Wie "Sky" berichtet, hat sich Tobias Sippel im nicht-öffentlichen Abschlusstraining verletzt und kann nicht spielen. Auf Nachfrage bestätigte der Verein eine Sippel-Verletzung nicht.

Sippel vertrat zuletzt Stammkeeper Yann Sommer, der sich beim Pokalspiel in Darmstadt (1:2) einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hatte. Sippel hatte erst am Samstag beim 3:1 gegen Stuttgart im Rampenlicht gestanden, als der 34-Jährige mit einer spektakulären Rettungstat in der 83. Minute die Borussen vor dem 2:2-Ausgleich bewahrt hatte.

Olschowskys Riesenchance

Doch in Bochum muss nun Youngster Olschowsky ran. Der Schlussmann hatte zuletzt in der Regionalliga West (acht Einsätze) mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und war nach der Sommer-Verletzung als Nummer zwei zu den Profis aufgerückt. Am Dienstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bochum hat der Nachwuchskeeper die Riesenchance, sich in der Bundesliga erstmals zu zeigen.

Sommers Rückkehr bleibt sehr fraglich

Wie es nach dem Bochum-Spiel auf der Torhüter-Position weitergeht, ist für Trainer Daniel Farke offen. Bei Sommer besteht eine "Resthoffnung", dass der Schweizer am Freitag gegen Borussia Dortmund auflaufen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist aber größer, dass man Sommer vor Beginn der Weltmeisterschaft gar nicht mehr im Gladbacher Kasten wiedersehen wird.